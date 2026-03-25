बापरे! भारतात दिसला झोम्बी? पंजाबमध्ये या ठिकाणी नक्की घडतंय तरी काय? Viral Video

Zombie Drug in India Viral Video: चंदीगडच्या गजबजलेल्या रस्त्यावर घडलेला एक विचित्र प्रसंग सध्या देशभरात चर्चेचा विषय ठरतोय. एका डिलिव्हरी एजंटला तब्बल दोन तास एकाच जागी न हलता, शून्यात नजर लावून उभं पाहिल्यानंतर लोक हादरले आणि सोशल मीडियावर एकच चर्चा रंगली की, हा केवळ थकवा आहे, की खरंच 'झॉम्बी ड्रग'सारखं काही भारतात शिरलंय? या विचित्र घटनेमागचं खरं कारण काय आहे, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता आता सगळ्यांनाच लागली आहे..ही घटना सेक्टर 33B भागात घडली. स्थानिकांनी पाहिलं की ब्लिंकिटचा डिलिव्हरी बॉय एकाच ठिकाणी उभा आहे. तो ना हालचाल करत होता, ना कोणताही प्रतिसाद देत होता. तो शून्यात नजर लावून उभा असल्यामुळे आणि आजूबाजूच्या लोकांकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे परिसरात चिंतेचं वातावरण तयार झालं..परिस्थिती गंभीर वाटू लागल्याने नागरिकांनी लगेच पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून त्या व्यक्तीला वैद्यकीय तपासणीसाठी नेलं. मात्र त्याच्या या अवस्थेमागचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही..व्हिडिओ व्हायरल अन् 'झॉम्बी ड्रग'ची चर्चाया घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरला असून अनेकांनी त्याचा संबंध 'झॉम्बी ड्रग'शी जोडला. काहींनी मात्र यामागे नशेचं व्यसन, अतिशय थकवा किंवा आरोग्याशी संबंधित समस्या असू शकतात, असंही मत व्यक्त केलं आहे..गिग वर्कर्सच्या मानसिक आरोग्याचा मुद्दा ऐरणीवरया घटनेमुळे गिग इकॉनॉमीमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या अटी आणि मानसिक आरोग्याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. दीर्घकाळ कामाचे तास, ताण आणि विश्रांतीचा अभाव यामुळे अशा प्रकारच्या घटना घडू शकतात, असं काहींचं मत आहे..अधिकृत माहिती अजून मिळालेली नाहीसध्या तरी या प्रकरणाचा कोणत्याही विशिष्ट ड्रगशी संबंध असल्याची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. वैद्यकीय अहवालानंतरच नेमकी कारणं समोर येणार आहेत. दरम्यान, या घटनेमुळे सार्वजनिक आरोग्य, ड्रग्जबाबत जागरूकता आणि कामगारांच्या कल्याणाबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.