Defence Budget 2021: संरक्षण क्षेत्रात भरीव तरतूद; राजनाथ सिंहांनी मानले मोदींचे आभार

नवी दिल्ली union budget 2021- सोमवारी देशाचा बजेट सादर झाला. संरक्षण क्षेत्रासाठी (defence budget) भरीव तरतूद केल्यामुळे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे आभार मानले. संरक्षण बजेट 4.78 लाख कोटी रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे. आर्थिक वर्षे 2021-22 मधील बजेट गेल्या 15 वर्षातील सर्वात मोठे असल्याचंही राजनाथ सिंह म्हणाले आहेत.

चीनसोबत सीमेवर तणाव असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संरक्षण क्षेत्रासाठी 4,78,195.62 कोटी रुपयांची घोषणा केली. यामध्ये माजी सैनिकांच्या पेंशनचाही समावेश होतो. मागील वर्षी 4,71,378 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळे यावर्षी बजेटमध्ये 4.78 लाख कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

I specially thank PM& FM for increasing the defence budget to 4.78 lakh cr for FY21-22 which includes capital expenditure worth Rs 1.35 lakh crore. It is nearly19 percent increase in Defence capital expenditure. This is highest ever increase in capital outlay for defence in 15yrs

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 1, 2021