Budget 2021 Live Updates: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मंत्रालयातून संसदेकडे रवाना

नवी दिल्ली : मोदी सरकारकडून आज 1 फेब्रुवारी रोजी 2021 सालचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे. कोरोनाच्या महासंकटामुळे रुतलेले अर्थचक्र पुन्हा एकदा गतीमान करण्यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. कोरोनानंतर आता कुठे अर्थव्यवस्था हळूवार गतीने धावत आहे. मात्र, तीला योग्य दिशेची गरज असल्याने आजच्या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचं विशेष लक्ष लागून आहे. आरोग्य क्षेत्र, सीमासंघर्षामुळे संरक्षण क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्र आणि सर्वसामान्यांकडून अपेक्षित असलेल्या पायाभूत सुविधांबाबत हा अर्थसंकल्प काय सांगणार आहे, ही उत्सुकता आहे. आज 11 वाजता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. 'पेपरलेस बजेट' असं यंदाच्या बजेटचं वैशिष्ट्य आहे.

या बजेटचे लाईव्ह अपडेट्स खास आपल्यासाठी...

Updates :

- यंदाचं बजेट कोरोनामुळे पेपरलेस असणार आहे. निर्मला सीतारमण पहिल्यांदाच बजेटचं सादरीकरण टॅबद्वारे करणार आहेत. याआधी बजेट 'वहिखात्या'तून आणलं जात होतं. त्याआधी ते लेदर ब्रिफकेसमधून आणून सादर केलं जायचं.

- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर अर्थ मंत्रालयातून निघाले आहेत. कोरोनामुळे यावेळी पहिल्यांदाच हे 'बजेट पेपरलेस' बजेट असणार आहे. सॉफ्ट कॉपीच्या स्वरुपात हे बजेट उपलब्ध होईल.

- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थ मंत्रालयामध्ये दाखल झाल्या आहेत.

- केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अर्थमंत्रालयात पोहोचले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी उपस्थित असतील.

- हे बजेट लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारे बजेट असेल. 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' या सरकारच्या मंत्रानुसार सरकार या बजेटमधील आत्मनिर्भर पॅकेजद्वारे भारताला एक नवी दिशा देईल. हे बजेट लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारे आहे. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यासाठी हे बजेट उत्तम कामगिरी पार पाडणार आहे.

- आज संसदेत सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 च्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आपल्या घरी प्रार्थना केली आहे.

- बजेट टीमसोबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण. आज सकाळी 11 वाजल्यापासून केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 सादर केला जाईल.