नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. याची सुरुवात पारंपरिक अशा हलवा तयार करण्याच्या कार्यक्रमाने सुरुवात झाली. शनिवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांच्या उपस्थितीत हा हलवा बनवण्याचा कार्यक्रम पार पडला.

अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी युनियन बजेट मोबाइल अ‌ॅपही लाँच करण्यात आलं आहे. यासोबतच पेपरलेस बजेटची सुरुवात झाली आहे. स्वाततंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पाचे प्रिंटिंग होणार नाही. युनियन बजेट मोबाइल अ‌ॅपच्या माध्यमातून खासदार आणि सर्वसामान्यांसाठी अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे उपलब्ध होणार आहेत.

Finance Minister Nirmala Sitharaman launched 'Union Budget Mobile App' to provide easy and quick access to Union Budget information to all stakeholders. pic.twitter.com/Jg10Q0rFeR

