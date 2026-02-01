Union Budget 2026 : भारत बनणार AI हब! शेतकऱ्यांसाठी बहुभाषिक AI टूलची घोषणा; जॉबपासून विज्ञान संशोधन क्षेत्रापर्यंत होणार 'हे' 5 फायदे

Nirmala Sitharaman on AI Sector : निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) हा विकासाचा मुख्य केंद्रबिंदू ठरला आहे. सरकारने 'AI For India' या संकल्पनेचा विस्तार करत शासनात AI चा प्रभावी वापर करण्यावर भर दिला आहे. प्रशासकीय कामांमध्ये पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी विशेष तंत्रज्ञान सुधारणा केल्या जातील. विशेष म्हणजे सेवा क्षेत्रावर AI मुळे होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी एक नवीन समिति स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे, जी या क्षेत्रातील बदल आणि संधींचा सखोल आढावा घेईल..कृषी क्षेत्रात AIशेतकऱ्यांसाठी या अर्थसंकल्पात एक मोठी आणि दिलासादायक घोषणा करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रात आधुनिकता आणण्यासाठी बहुभाषिक AI टूल्स (Multilingual AI Tools) विकसित केली जाणार आहेत. या साधनांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्थानिक भाषेत हवामान, पिकांवरील रोग आणि बाजारभावाविषयी अचूक माहिती मिळेल. AI मिशनच्या या उपक्रमामुळे दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पोहोचणार असून यामुळे शेती आणि उत्पादकता वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे..Union Budget 2026 : भारतात सुरू होणार सेमी कंडक्टर मिशन; यंदा 40 हजार कोटी रुपयांच्या बजेटची तरतूद, तंत्रज्ञान क्षेत्रावर जास्त भर.AI इन जॉब्सतरुणांच्या रोजगार आणि कौशल्यावर लक्ष केंद्रित करत अर्थसंकल्पात AI इन जॉब्स मोहिमेची घोषणा करण्यात आली आहे. नवीन युगातील तंत्रज्ञानानुसार तरुणांना प्रशिक्षित करण्यासाठी विशेष स्किलिंग प्रोग्राम राबवले जातील. AI मुळे भविष्यात निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमात बदल करण्यात येणार आहेत. यामुळे भारतातील मानवी संसाधन हे केवळ तंत्रज्ञान वापरणारे न राहता ते विकसित करणारे कौशल्यवान मनुष्यबळ म्हणून ओळखले जाईल..Nirmala Sitharaman Saree: निर्मला सीतारामन यांचा तमिळ परंपरेला मानाचा मुजरा; कांजीवरम रेशीम साडीत संसदेत आगमन.संशोधन क्षेत्रात AIसंशोधन आणि नवनवीन प्रयोगांना चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या आर्थिक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फंड (ANRF) आणि नॅशनल क्वांटम मिशन अंतर्गत AI च्या मूलभूत पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत. तसेच रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट अँड इनोव्हेशन फंड (RDI) च्या माध्यमातून स्टार्टअप्सना जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. हे मिशन केवळ तंत्रज्ञान निर्मितीपुरते मर्यादित नसून भारताला AI हब बनवण्याचे महत्त्वाचे पाऊल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.