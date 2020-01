प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी पतीला सक्तमजुरीची शिक्षा

नाशिक पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन चाकूने गळ्यावर वार करीत ठार करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपी पतीला जिल्हा न्यायालयाने एका वर्षाची सक्तमजुरी व 500 रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. नितीन वेल्हाळ (रा. समर्थनगर, तपोवन रोड, काठे गल्ली) असे आरोपीचे नाव असून, 26 जुलै 2018 ला ही घटना घडली होती पीडितेच्या फिर्यादीनुसार, भद्रकाली पोलिसांत प्राणघातक हल्ल्याचा गुन्हा दाखल आहे. 26 जुलै 2018 च्या मध्यरात्री आरोपी नितीन वेल्हाळ व त्याच्या पत्नीमध्ये वाद झाला. आरोपी पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत शिवीगाळ केली. त्यानंतर त्याने चाकूने पत्नीच्या गळ्यावर वार करीत ठार करण्याचा प्रयत्न केला होता. गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन सहाय्यक निरीक्षक एस. आर. साबळे यांनी करीत न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले. महाविकास आघाडीचा पॅटर्न 'इथे' यशस्वी होणार? भाजपसह मनसेची कसोटी खटल्याचे कामकाज जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. एस. कुलकर्णी यांच्यासमोर चालले. सरकारी पक्षातर्फे ऍड. सुलभा सांगळे यांनी कामकाज पाहिले. आरोपीविरोधातील पुरावे सिद्ध झाल्याने न्यायालयाने आरोपी नितीन वेल्हाळ याला एक वर्ष सक्तमजुरी आणि 500 रुपये दंड; दंड न भरल्यास एक महिना सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. पैरवी अधिकारी म्हणून हवालदार आय. एस. पिरजादे, महिला पोलिस के. एस. महाले यांनी पाठपुरावा केला.

