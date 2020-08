पीक कर्ज वाटपात जिल्हा बँकेची आघाडी; मात्र राष्ट्रीयकृत बँकाकडून टाळाटाळ

नाशिक : (कळवण) कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खरीप पीककर्ज वाटपाची गती संथावली आहे़. जिल्हा बँक वगळता इतर बँकांमध्ये कर्जवाटप केवळ नावलाच आहे. महात्मा फुले कृषी कर्जमाफी रखडल्याने शेतकऱ्यांना कर्जाचा परतावा करणेही शक्य न झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थकबाकी दिसत असल्याने अडचणी वाढल्या आहेत़. एप्रिलपासून सुरु झालेल्या कर्जवाटपात केवळ जिल्हा बँकेने आघाडी घेतली आहे. तालुक्यात 9797 हेक्टर क्षेत्रात 125 टक्के पेरणी कोरोना संकटात संपूर्ण जग लॉकडाऊन असताना शेती मात्र अनलॉक होती. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध होण्यासाठी पीककर्ज योजनेंतर्गत राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण, खाजगी व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत खरीप हंगामासाठी पीक कर्जाचे वाटप करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या असल्या तरी कर्ज देतांना राष्ट्रीयकृत बँकानी अडचणींचा डोंगर शेतकऱ्यांपुढे उभा करुन चकरा मारण्यात वेळ घालवला गेला. यंदाच्या खरीप हंगामात एकूण 46000 हेक्टर क्षेत्रात 95 टक्के खरीपाची पेरणी झाली आहे. तालुक्यात अन्नधान्याचे क्षेत्र 38364 हेक्टर असून 22116 हेक्टर क्षेत्रात पेरणी झाली. तालुक्यात गळीत धान्य क्षेत्र 7876 हेक्टर क्षेत्र असून तालुक्यात 9797 हेक्टर क्षेत्रात 125 टक्के पेरणी झाली आहे. हेही वाचा > शिवप्रेमींत हळहळ; शिवप्रेमी रितेशची किल्ल्यावरील 'ती' सेल्फी शेवटची ठरली, काय घडले? तालुक्यात जिल्हा बँकेने आपल्या 10 शाखांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करुन दिले. 183 जनरल सभासदांना 2 कोटी 17 लाख 54 हजाराचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले. 655 अल्प सभासदांना 3 कोटी 40 लाख रुपये असे एकूण 838 सभासदांना 5 कोटी 57 लाख रूपयांचे पीक कर्ज वाटप केले. त्यात अनुसूचित जाती जमातीच्या 106 सभासदांना 94 लाख 74 हजार रुपये पीक कर्ज वाटप केले. 70 महिला सभासदांना 47 लाख 68 हजार रुपये वाटप केले. 3 लाखाच्या पुढे 7 सभासदांना 26 लाख 57 हजार रूपयांचे कर्ज वाटप केले. छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेतील 13 सभासदांना 10 लाखाचे कर्ज वाटप केले. हेही वाचा > अचानक सायरनचा तो धडकी भरविणारा आवाज..नागरिकांत घबराट अन् सुटकेचा निश्वास! काय घडले नेमके? महात्मा फुले योजनेतील 432 सभासदांना 2 कोटी 28 लाख रूपयांचे पीक कर्ज देण्यात आले आहे. 522 सभासदांना 2 कोटी 94 लाख रूपयांचे रोखीने कर्ज जिल्हा बँकेकडून करण्यात आले. बँक ऑफ महाराष्ट्र कळवण, देसराने, अभोणा, कनाशी, ओतूर, बेज शाखा तसेच कॅनरा बँक नांदुरी, युनियन बँक कळवण व स्टेट बँक कळवण, अभोणा शाखा व एच डी एफ सी कळवण शाखा यांनी पीक कर्ज वाटप केले आहे. संपादन - किशोरी वाघ

Web Title: The district bank is at the forefront in disbursing crop loans, but nationalized banks avoid it nashik marathi news