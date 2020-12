कठगड शिवारात तोडणीस आलेला ४ एकर ऊस जळून खाक 

अंतापूर (नाशिक) : ताहाराबाद (ता. बागलाण) येथील ऊस उत्पादक विजय शांताराम घांगुर्डे यांच्या उसाच्या शेतात अकस्मात आग लागल्याने साधारण चार एकर ऊस जळून नुकसान झाले. कठगड शिवारातील गट क्रमांक २२५ मध्ये घांगुर्डे यांचा २६५ या जातीचा साधारण १२ महिन्यांचा होता. दुपारी अकस्मात आग लागल्याने नुकसान झाले. या वेळी गाव व परिसरातील शेतकऱ्यांनी आग विझविण्यास मदत केली. बागलाण तहसीलदार जितेंद्र इंगळे-पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली तलाठी आर. व्ही. खैरनार, कोतवाल ईश्वर खरे यांनी पंचनामा केला. द्वारकाधीश साखर कारखान्याचे शेतकी अधिकारी विजय पगार यांनीही पाहणी केली. याबाबत शासनाकडून नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी ऊस उत्पादक घांगुर्डे यांनी केली आहे. हेही वाचा>> उच्चशिक्षित दिव्यांग रामेश्वरचा संघर्ष! रेल्वे बंदमुळे फरफट; प्रशासकीय सेवेत अधिकारी बनायचे स्वप्न

