राष्ट्रवादीने निवडणुकीसाठी थोपटले दंड! ‘मिशन प्रभाग'च्या माध्यमातून मोर्चेबांधणी सुरू 

नाशिक : निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर महाविकास आघाडीतील प्रमुख घटक पक्ष शिवसेना व भाजपमध्ये आउटगोइंग, इनकमिंगचा सिलसिला सुरू झाला असताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही निवडणुकीसाठी दंड थोपटले आहेत. शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांनी बुधवार (ता. २३)पासून ३१ प्रभागांमध्ये पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन संघटनात्मक बांधणीबरोबरच प्रभागनिहाय पायाभूत समस्या व राजकीय परिस्थिती समजून घेण्यासाठी दौरा सुरू केला आहे. बुधवारी पहिल्याच दिवशी सिडकोत बैठक घेतली. २०२२ मध्ये महापालिकेची निवडणूक होणार असून त्याची तयारी आतापासूनच सुरू झाली आहे. राज्यात महाविकास आघाडीची झालेली स्थापना व भाजपकडून वारंवार सरकार पडण्याचे होणारे वक्तव्य यातून राजकीय वातावरण तापले आहे. विधानसभा निवडणुकीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचा परिणाम होतो. त्यामुळे सर्वच पक्षांकडून स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून नाशिकमध्ये राजकारण तापले आहे. शिवसेना व भाजप यात आघाडीवर असताना आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. शहराध्यक्ष ठाकरे यांनी ३१ प्रभागांमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांच्या बैठकांचे नियोजन केले आहे. या बैठकीत संघटनात्मक बांधणीबरोबरच प्रभागातील समस्या, नागरिकांचे महत्त्वाचे प्रश्‍न, सत्ताधारी भाजपविरोधातील जनमत आदींची चाचपणी होणार असल्याचे शहराध्यक्ष ठाकरे यांनी सांगितले. पहिल्या दिवशी सिडकोतील प्रभाग २४ व २९ येथे बैठक झाली. हेही वाचा >> डॉक्टरांचे ऐकले असते तर आज 'त्यांचे' प्राण वाचले असते! परिसरात हळहळ उमेदवारांची चाचपणी महापालिका निवडणुकीत तिन्ही पक्ष एकत्र येतील की नाही हे अद्याप स्पष्ट नसले तरी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने प्रभागनिहाय उमेदवारांची चाचपणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मिशन प्रभागअंतर्गत संभाव्य उमेदवारांची यादी तयार केली जाणार आहे. मिशन प्रभागअंतर्गत कार्यक्रम - २४ डिसेंबरला सातपूर विभागातील प्रभाग १० व ११

- २५ डिसेंबरला पश्चिम विभागातील प्रभाग ७ व १२ व १३

- २६ डिसेंबरला पंचवटी विभागातील प्रभाग २, ३ व ५

- २७ डिसेंबरला पूर्व विभागातील प्रभाग १४, २३ व ३०

- २८ डिसेंबरला नाशिक रोड भागातील प्रभाग १७, २० व २१

- २९ डिसेंबरला सिडकोतील प्रभाग २५, २७ व ३१

- ३० डिसेंबरला नाशिक रोड विभागातील प्रभाग १८, १९ व २२

- ३१ डिसेंबरला पूर्वमधील १५ व १६

- १ जानेवारीला पंचवटी विभागातील प्रभाग १, ४ व ६

- २ जानेवारीला सातपूर विभागातील प्रभाग ८, ९ व २६ हेही वाचा >> पित्याच्या सांगण्यावरून अखेर घटनेचा ११२ दिवसांनी उलगडा; धक्कादायक माहिती समोर

