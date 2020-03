सिंगापूरसह मलेशिया अन्‌ दुबईमधून नाशिकच्या कांद्याची चौकशी...!

नाशिक : भारताने कांदा निर्यातबंदी उठविल्याची अधिसूचना जारी केल्याची माहिती जागतिक बाजारपेठेत धडकताच मंगळवारी (ता. 3) सिंगापूर, मलेशिया, दुबई, कुवेत, ओमान, मस्कतमधून 15 मार्चनंतर भाव काय राहतील इथंपासून ते किती कांदा उपलब्ध होईल इथपर्यंतची चौकशी निर्यातदारांकडे सुरू झाली, तसेच कांदा उत्पादक पट्ट्यात बाजारभावातील घसरण थांबून क्विंटलमागे सरासरी शंभर रुपयांनी वाढ झाली. पुण्यातील उन्हाळ कांदा संपल्यानंतर नाशिकच्या कांद्याकडे कल लाल कांद्यासोबत जिल्ह्यातील बाजारपेठेत उन्हाळ कांद्याची आवक सुरू झाली आहे. उन्हाळ कांद्याची आवक कमी असून, त्यास साधारणत: लाल कांद्याच्या आसपास भाव मिळत आहे. उन्हाळ कांद्याला क्विंटलला पिंपळगावमध्ये एक हजार 751, तर कळवणमध्ये एक हजार 775 रुपये भाव मिळाला. सद्यःस्थितीत पुणे भागात उन्हाळ कांद्याची आवक चांगली असल्याने लाल कांद्याच्या जोडीला पुण्यातील उन्हाळ कांद्याच्या खरेदीकडे निर्यातदारांचा सुरवातीला कल राहणार आहे. पुण्यात उन्हाळ कांद्याचा क्विंटलचा भाव बाराशे रुपये असा आहे. नाशिक जिल्ह्यातील बाजारपेठेत दिवसाला दीड लाख क्विंटलपर्यंत आवक होणाऱ्या कांद्याची पुढील महिन्याच्या अखेरीपर्यंत विक्री सुरू राहील. याच आसपास उन्हाळ कांद्याची आवक वाढण्यास सुरवात होईल. त्यामुळे निर्यातदारांचा पुण्यातील उन्हाळ कांदा संपल्यानंतर नाशिकच्या कांद्याकडे कल वाढण्यास सुरवात होणार आहे. एप्रिल आणि मेमध्ये शेतकरी व व्यापारी उन्हाळ कांद्याची साठवणूक करण्यास सुरवात करतात. ही सारी परिस्थिती पाहता, जिल्ह्यातून निर्यातीसाठी 15 ते 16 रुपये किलो भावाने कांदा उपलब्ध होईल आणि मागणीएवढा कांदा पाठविण्यात येईल, असे निर्यातदारांनी चौकशी करणाऱ्या आयातदार व्यापाऱ्यांना सांगितले.



40 हजार क्विंटलची उपलब्धता कांद्याची जिल्ह्यातील आवक पाहता, निर्यातीसाठी दिवसाला 40 हजार क्विंटल कांदा उपलब्ध होईल, अशी स्थिती सध्याची आहे. होळीसाठी असलेली कांद्याची मागणी पूर्ण झालेली असल्याने निर्यातबंदी "जैसे थे' राहिल्यास कांद्याचे किलोचे भाव दहा रुपयांपर्यंत गडगडण्याची चिन्हे भावाच्या घसरणीवरून सोमवार (ता. 2)पर्यंत दिसू लागली होती. अधिसूचना जारी झाल्याने ही स्थिती संपुष्टात आली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये कांद्याचे भाव कमी होऊ लागले आहेत. अंदरसूलला दोन हजार 200 आणि चेन्नईमध्ये अडीच हजार रुपये क्विंटल अशा स्थिर राहिलेल्या भावाचा अपवाद वगळता इतरत्र भाव कमी झाले आहेत. चोवीस तासांत कानपूरमध्ये दीडशेने भाव कमी होऊन एक हजार 950, कोलकत्यामध्ये 563 रुपयांनी भाव कमी होऊन दोन हजार 375, पाटण्यामध्ये 120 रुपयांनी भाव कमी होऊन दोन हजार रुपये क्विंटल भावाने कांद्याची विक्री झाली. दिल्लीमध्ये क्विंटलभर कांद्याचा घाऊक भाव दोन हजार रुपयांच्या आत आहे. हेही वाचा > दुष्काळी मातीतील द्राक्षांचा गोडवा परदेशात!...'या' तालुक्‍यातून तीन हजार टन द्राक्षांची निर्यात... राज्यातील प्रमुख बाजारपेठेतील क्विंटलभर कांद्याचा सरासरी भाव रुपयांमध्ये मुंबई- एक हजार 750, कोल्हापूर- एक हजार 400,

पंढरपूर- एक हजार 250, नागपूर- दोन हजार 25,

सांगली- एक हजार 300. कांद्याच्या भावाची तुलनात्मक स्थिती (क्विंटलचा सरासरी रुपयांमध्ये) बाजारपेठ मंगळवार (ता. 3) सोमवार (ता. 2)

लासलगाव 1 हजार 550 1 हजार 452

मनमाड 1 हजार 350 1 हजार 300

पिंपळगाव 1 हजार 601 1 हजार 381

मुंगसे 1 हजार 470 1 हजार 450

(उमराणेमध्ये 1 हजार 400, देवळ्यात सोळाशे, नामपूरमध्ये सोळाशे रुपये असा भाव निघाला.) हेही वाचा > बहुगुणी पळस बहरला ; वसंत ऋतूत निसर्गाचा रंगोत्सव...

