दिलासादायक : जिल्ह्यात कोरोना बाधितांचा 770 वर, तर 459 रुग्ण कोरोनामुक्त!

नाशिक : शहर व जिल्ह्यात कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या 770 झाली असली, तरी यांपैकी आतापर्यंत 459 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. ही बाब जिल्हावासीयांसाठी दिलासादायक असून, यामध्ये सर्वाधिक 384 रुग्ण मालेगावातील आहेत. दरम्यान, नाशिक शहरातील खासगी हॉस्पिटलमध्ये तीन दिवसांपूर्वी प्रसूती झालेल्या महिलेचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे. मात्र, महिलेसह तिच्या बाळाला कोणतीही लक्षणे नाहीत. ही बाब जिल्हावासीयांसाठी सर्वाधिक दिलासादायक आहे. लक्षणे नसलेल्या रुग्णांना डिस्चार्ज जिल्ह्यात गुरुवारी सायंकाळपर्यंत 121 रिपोर्ट निगेटिव्ह आले होते. मात्र, रात्री उशिरापर्यंत 16 रुग्णांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले. तर शुक्रवारी (ता.15) सकाळी 11 रुग्ण पॉझिटिव्ह आले त्यामुळे जिल्ह्यातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या 770 झाली. पॉझिटिव्ह रिपोर्टमध्ये मालेगावातील 11, ओझर व येवल्यात प्रत्येकी एक, तर नाशिक शहरातील दोन रुग्णांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने एक प्रकारे भीतीही निर्माण झाली होती; परंतु आरोग्य विभागाने रुग्णांवर केलेल्या उपचारांना सकारात्मक परिणाम दिसू लागला आहे. कोरोनामुक्त रुग्णांची वाढती संख्या जिल्हावासीयांसाठी दिलासादायक आहे. आतापर्यंत 459 रुग्ण कोरोनामुक्‍त झाले असून, यात सर्वाधिक 377 रुग्ण मालेगावातील आहेत. आजमितीस मालेगावात 177, तर जिल्ह्यात 258 कोरोनाबाधित रुग्ण उपचार घेत आहेत, तसेच कोरोनामुळे आतापर्यंत जिल्ह्यात 33 रुग्णांचा बळी गेला आहे. नवीन डिस्चार्ज पद्धतीचा अवलंब करण्यात आल्याने लक्षणे नसलेल्या रुग्णांना कोरोनामुक्त करण्यात आले आहे. गेल्या 24 तासांमध्ये 168 रुग्णांनी कोरोनावर यशस्वीरीत्या मात करीत घर गाठले आहे. यात, मालेगावातील 132, नाशिक शहरातील दोन, उर्वरित ग्रामीण भागातील 18 आणि परजिल्ह्यातील 16 रुग्णांचा समावेश आहे. शहरात दोघे पॉझिटिव्ह नाशिक शहरात गुरुवारी (ता. 14) दोन रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळले. यातील एक 35 वर्षीय पुरुष पाटीलनगर, सिडको येथील आहे. याच परिसरात यापूर्वीही पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळलेला आहे, तर आनंदवली परिसरातील बाळंतीण कोरोनाग्रस्त असली, तरी तिचा पॉझिटिव्ह रिपोर्ट अद्याप मुख्य कोरोना कक्षाकडे प्राप्त झालेला नाही; परंतु महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे त्याची नोंद झालेली आहे. या बाधित महिलेसह तिच्या तीन दिवसांच्या बाळास अद्याप कोरोनाची कोणतीही लक्षणे नाहीत, तसेच बाळाची चाचणी करण्यात आलेली नाही; परंतु वैद्यकीय अधिकारी दोघांवर लक्ष ठेवून आहेत. याशिवाय, गुरुवारी दिवसभरात 16 कोरोनाग्रस्त रुग्णांची भर पडली, तर गेल्या 24 तासांमध्ये 168 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले असून, यात मालेगावातील 132 रुग्णांचा समावेश आहे. तर शुक्रवारी (ता.15) सकाळी 11 रुग्ण पॉझिटिव्ह आले आहेत. * जिल्ह्यातील एकूण कोरोनाबाधित : 770 * मालेगाव : 600

* नाशिक : 42

* उर्वरित ग्रामीण : 95

* अन्य जिल्ह्यांतील : 30

* कोरोनाचे बळी : 33

* कोरोनामुक्त : 459 हेही वाचा > पायी निघालेल्यांना 'नाशिक'चा मदतीचा हात...'ते' म्हणाले बस नव्हे ही तर लॉटरीच! मालेगावातील परिस्थिती सुधारत आहे. पूर्वी शंभर रिपोर्ट आले की त्यात 25/30 पॉझिटिव्ह असत. आता हे प्रमाण आठ-दहाने घसरले आहे. नवीन डिस्चार्ज पॉलिसीनुसार 250 हून अधिक रुग्ण कोरोनामुक्त होऊन घरी गेले आहेत. येत्या काळात यात आणखी सुधार दिसेल, अशी अपेक्षा आहे. - सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी, नाशिक हेही वाचा > रेल्वेसेवा 'या' तारखेपर्यंत पूर्णपणे बंदच ठेवण्याचा निर्णय!

Web Title: Out of 770 patients in Nashik district, 459 are corona free nashik marathi news