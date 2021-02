सिमेंट, स्टील दरवाढीविरोधात उद्या संप; बांधकामे ठेवण्यात येणार बंद

नाशिक : सिमेंट व स्टीलमध्ये होणारी अवाजवी दरवाढ रोखावी, सिमेंट, स्टील कंपन्यांवर रेग्युलेटरी ॲथॉरिटी सरकारने नेमावी, या मागणीसाठी बिल्डर्स व बांधकाम कॉन्ट्रॅक्टर्सतर्फे १२ फेब्रुवारीला देशव्यापी संप केला जाणार आहे. बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया या देशपातळीवरील संस्थेने व इतर बांधकाम व्यावसायिक संघटनांनी संपाची घोषणा केली आहे. बांधकामे बंद ठेवण्यात येणार बांधकामासाठी लागणाऱ्या स्टील व सिमेंटच्या दरात गेल्या तीन महिन्यांत सुमारे ४० ते ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे बांधकामाच्या दरांमध्ये ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढ झाल्याने सामान्यांना घरे परवडेनाशी झाली आहेत. सरकारी कामे व इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामे यांना मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे निषेध म्हणून नाशिक जिल्ह्यातील बांधकामे बंद ठेवण्यात येणार आहेत. बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, नाशिक सेंटरतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले जाणार आहे, अशी माहिती अध्यक्ष राहुल सूर्यवंशी व माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी दिली. हेही वाचा> काय सांगता! विवाह आणि तो ही फक्त ५१ रुपयांत; कोणीही मोहिमेत होऊ शकतं सहभागी

Web Title: strike has been declared tomorrow against cement and steel price hikes Nashik news