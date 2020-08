अकरावी प्रवेश : यंदाही कट ऑफ नव्वद टक्क्यांहून अधिक! 

नाशिक : इयत्ता अकरावी प्रवेशासाठी महापालिका हद्दीतील महाविद्यालयांत ऑनलाइन केंद्रिभूत पद्धतीने प्रवेश दिले जाणार आहेत. याकरिता नोंदणीप्रक्रिया सुरू असून, आतापर्यंत २९ हजार ८३२ उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे. अर्जाचा भाग दोन भरण्याची प्रक्रिया सुरू होताच अवघ्या तीन दिवसांत नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांपैकी १२ हजार ४८ विद्यार्थ्यांनी पर्याय निवडीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. पहिल्या गुणवत्ता यादीकरिता पर्याय नोंदणीची मुदत शनिवार (ता. २२)पर्यंत असून, यंदाही विज्ञान शाखेतील प्रवेशाचा कट ऑफ नव्वद टक्क्यांहून अधिक राहणार आहे. दहावीचा निकाल उशिरा जाहीर झाल्‍याने इयत्ता अकरावी प्रवेशाच्‍या प्रक्रियेलादेखील विलंब झालेला आहे. त्‍यातच सध्याच्‍या कोरोना विषाणूच्‍या परिस्‍थितीत विद्यार्थी-पालकांनी महाविद्यालयात न जाता ऑनलाइन स्‍वरूपात बहुतांश प्रक्रिया राबविता येईल, अशी व्‍यवस्‍था शिक्षण विभागाने केली आहे. दरम्‍यान, नाशिक महापालिका हद्दीतील ६० महाविद्यालयांमध्ये २५ हजार २७० जागा उपलब्‍ध असून, याकरिता शुक्रवारी (ता. १४) सायंकाळपर्यंत २९ हजार ८३२ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. यापैकी २३ हजार २४५ विद्यार्थ्यांनी अर्ज पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, तर १२ हजार ४८ विद्यार्थ्यांनी अर्जाचा भाग दोन भरला आहे. पहिल्‍या गुणवत्ता यादीसाठी शाखा, महाविद्यालय पसंतीचा पर्याय निवडीसाठी आणखी आठवडाभराची मुदत असल्‍याने विहीत मुदतीत अर्ज भरलेल्‍या विद्यार्थ्यांच्‍या संख्येत वाढ होणार आहे. यातून विज्ञान शाखेचा कट ऑफ नव्वद टक्क्यांमध्ये राहाणार असल्‍याचे स्‍पष्ट झाले आहे. हेही वाचा > क्रूर नियती! "बाबा..तुमच्या दशक्रियेला नाही येऊ शकले..म्हणून तुमच्याकडेच आले" वडिलांमागे लेकीचीही अंत्ययात्रा संपादन - रोहित कणसे



