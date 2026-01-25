Dhule News : उत्तर महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायती 'मालामाल'! १५ व्या वित्त आयोगातून २१५ कोटींचा निधी वितरित

धुळे: केंद्राच्या पंधराव्या वित्त आयोगातून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधित निधीच्या पहिल्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आले. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने उत्तर महाराष्ट्रातील पाच जिल्हा परिषदांच्या कार्यक्षेत्रातील एकूण चार हजार ६२६ ग्रामपंचायतींना २१५ कोटी ३६ लाख २४ हजारांचा निधी वितरित केला आहे. .या एकूण निधीपैकी धुळे जिल्ह्यास २१ कोटी, तर नंदुरबार जिल्हा परिषदेला २३ कोटींचा, असा एकूण ४५ कोटी ६२ लाख ८९ हजार रूपयांचा निधी मिळाला आहे. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा, मूलभूत विकासकामे आणि नागरी सोयी- सुविधांसाठी हा निधी उपयुक्त ठरणार आहे..येथील जिल्हा परिषदअंतर्गत येणाऱ्या ४६२ ग्रामपंचायतींना २१ कोटी ८० लाख ९५ हजार २१३ रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीतून गावांतर्गत रस्ते, पाणीपुरवठा योजना, स्वच्छता, सार्वजनिक सुविधा तसेच ग्रामविकासाशी संबंधित विविध कामे मार्गी लागण्याची अपेक्षा आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा निधी महत्त्वाचा ठरणार आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी हा निधी वर्ग करण्यात आल्याने अनेक ग्रामपंचायतींना दिलासा मिळाला आहे..नंदुरबारला २३ कोटीनंदुरबार जिल्हा परिषद क्षेत्रातील ५८१ ग्रामपंचायतींना २३ कोटी ८१ लाख ९४ हजार ४५१ रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. आदिवासीबहुल आणि दुर्गम भाग असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यात या निधीमुळे पायाभूत सुविधा बळकट होण्यास मदत हातभार लागून ग्रामविकासाला गती मिळणार आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या बंधित निधीतून जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या मालामाल झाल्या आहेत..इतर जिल्ह्यांनाही मोठा वाटाउत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्यातील एक हजार १२४ ग्रामपंचायतींना ५० कोटी ५३ लाख ४९ हजार ७८६ रुपये, नाशिक जिल्ह्यातील एक हजार २४१ ग्रामपंचायतींना ५७ कोटी ४८ लाख एक हजार १३१ रुपये, तर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एक हजार २१८ ग्रामपंचायतींना ६१ कोटी ७१ लाख ८४ हजार ३१२ रुपयांचा निधी वितरित झाला आहे..खर्चाबाबत मार्गदर्शक सूचनापंधराव्या वित्त आयोगातील प्राप्त झालेल्या बंधित निधीतून ग्रामपंचायतींना स्वच्छता आणि हागणदारी मुक्ती, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल-दुरुस्ती, पेयजल पाणीपुरवठा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग या कामांसाठी ५० टक्के निधी खर्च करता येणार आहे. प्राप्त निधीतील ५० टक्के निधी १० फेब्रुवारीपर्यंत खर्च करण्याच्या सूचना संबंधित ग्रामपंचायतींना देण्यात आल्या आहेत..MP Sunetra Pawar: माळेगाव नगरपंचायतीचा सर्वांगीण विकास दिशा देणारा ठरेल: खासदार सुनेत्रा पवार, साेयीसुविधा देण्यास प्रयत्नशील!.काही ग्रामपंचायती वंचितविशेष म्हणजे ५० टक्के निधी खर्च झाल्याशिवाय केंद्रीय वित्त आयोगाकडून पुढील हप्त्याचे वितरण केले जाणार नाही. ग्रामपंचायतींनी प्राप्त निधी ठरवून दिलेल्या कामांवर, वेळेत खर्च करावा, अशा सूचना आहेत. ज्या ग्रामपंचायतीने लेखापरीक्षण केले नाही, वार्षिक लेखे पूर्ण केले नाहीत, ज्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासकीय कारभार आहे, अशा ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्यात येत नाही. या कारणामुळे काही ग्रामपंचायती या निधीपासून वंचित राहिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.