Dhule News : उत्तर महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायती 'मालामाल'! १५ व्या वित्त आयोगातून २१५ कोटींचा निधी वितरित

15th Finance Commission Grant for Gram Panchayats : उत्तर महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगातून मिळालेल्या बंधित निधीमुळे ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि मूलभूत सेवांसाठी विकासकामांना गती मिळणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: केंद्राच्या पंधराव्या वित्त आयोगातून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधित निधीच्या पहिल्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आले. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने उत्तर महाराष्ट्रातील पाच जिल्हा परिषदांच्या कार्यक्षेत्रातील एकूण चार हजार ६२६ ग्रामपंचायतींना २१५ कोटी ३६ लाख २४ हजारांचा निधी वितरित केला आहे.

