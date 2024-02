Dhule News: चिमठाणे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 2 वैद्यकीय अधिकारी, पण एकही थांबेना! 25 हजार लोकसंख्या वाऱ्यावर

चिमठाणे : चिमठाणे (ता. शिंदखेडा) प्राथमिक आरोग्य केंद्र सोनगीर-दोंडाईचा राज्य महामार्ग एक व शिंदखेचिमठाणे (ता. शिंदखेडा) प्राथमिक आरोग्य केंद्र सोनगीर-दोंडाईचा राज्य महामार्ग एक व शिंदखेडा-साक्री राज्य मार्ग १२ ला लागून असल्याने अपघातांचे प्रमाण जास्त आहे.

डा-साक्री राज्य मार्ग १२ ला लागून असल्याने अपघातांचे प्रमाण जास्त आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दोन वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत.

दोघांपैकी फक्त एकच वैद्यकीय अधिकारी सकाळी दहा ते दुपारी एकपर्यंत ओपीडीसाठी थांबतात. एकनंतर मुख्यालयात राहत नसल्याने दुपारी एकनंतर अपघातातील जखमी किंवा २५ गावांतील रुग्णांना खासगी रुग्णालयात जावे लागत असल्याने रुग्णांना आर्थिक भुर्दंड व गैरसोय होत आहे. (2 Medical Officer at Chimthane Primary Health Centre but non stop 25 thousand population on wind Dhule News)