Dhule Fraud Crime : 2 दुकानदारांना अटक; ब्रॅन्डेडच्या नावाने बनावट घडाळ्यांची विक्री

Dhule Fraud Crime : शहरात ब्रॅन्डेड कंपनीच्या नावाने बनावट घडाळ्यांची होणारी विक्री एलसीबीच्या पथकाने उघडकीस आणली. यात दोन दुकानांवर छापा टाकत १८२ घड्याळींसह एक लाखाचा मुद्देमाल जप्त केला.

तसेच दोन दुकानदारांना अटकही करण्यात आली.(2 shopkeeper arrested for selling fake watches in branded name dhule crime news)