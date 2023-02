Dhule Crime News : धारदार शस्त्राने भोसकून शिरपूरला तरुणाचा खून

शिरपूर (जि. धुळे) : शहरात क्रांतीनगर भागात धारदार शस्त्राने (Weapon) भोसकून २२ वर्षीय तरुणाचा खून करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी (ता. ४) सायंकाळी घडली. (22 year old youth was stabbed to death with sharp weapon in Kranti Nagar area dhule crime news)

राहुल राजू भोई असे मृत तरुणाचे नाव आहे. तो शिंगावे (ता. शिरपूर) येथील बालाजीनगरचा रहिवासी आहे. शहरातील क्रांतीनगर परिसरात भद्रा चौकात सायंकाळी सातला त्याच्या पोटात चाकूसारख्या तीक्ष्ण हत्याराने भोसकण्यात आले.

रक्तबंबाळ अवस्थेत त्याला येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र वैद्यकीय तपासणीत त्याचा मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाले. खुनामागील कारण कळू शकले नसले तरी जुन्या वैमनस्यातून ही हत्या झाल्याचे कळते.

संशयिताला ताब्यात घेण्यासाठी पोलिस रवाना झाले आहेत. राहुल घरात एकुलता मुलगा होता. श्री खंडेराव महाराज यात्रा सुरू होण्याच्या पूर्वसंध्येला ही घटना घडल्याने एकच खळबळ माजली आहे.

