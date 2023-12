Nandurbar News : नंदुरबार तालुक्याच्या पूर्व भागातील रस्ते चकाकणार; 24 कोटी 20 लाखांचा निधी मंजूर

Nandurbar News : तालुक्यातील पूर्व भागातील रस्त्यांसाठी शिवसेनेचे नेते तथा माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या पाठपुराव्यातून शासनाने २४ कोटी २० लाखांचा निधी मंजूर केला आहे.

ग्रामीण भागातील रस्त्यांची झालेली दुरवस्था, वाहनांचा वाढता भार लक्षात घेता दुरुस्ती, मजबुतीकरण आणि डांबरीकरणासाठी निधीचा उपयोग केला जाणार असून, ग्रामीण भागातील रस्ते आता चकाचक होणार आहेत.(24 Crores 20 Lakhs sanctioned for roads in eastern part of Nandurbar taluka nandurbar news)