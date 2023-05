Dhule Crime News : तिघांना लोखंडी पाइपने मारहाण

Dhule News : एक महिन्यापूर्वी वाळूचे ट्रॅक्टर महसूल विभागाला पकडून दिले म्हणून सोमवारी (ता. १) सायंकाळी सातच्या सुमारास चौघांनी तिघांना लोखंडी पाइप व दांडक्याने मारहाण केल्याची घटना रुदाणे (ता. शिंदखेडा) येथे घडली. (3 were beaten with iron pipes for handing over sand tractor to revenue department dhule crime news)

रुदाणे येथील विठ्ठल सखाराम बागूल (वय ५५) यांनी संशयित आरोपी सचिन शानाभाऊ पवार, भूषण शानाभाऊ पवार, भूपेश नानाभाऊ पवार व गणेश नानाभाऊ पवार (सर्व रा. रुदाणे, ता. शिंदखेडा) यांच्या मालकीचे वाळूचे ट्रॅक्टर फिर्यादी विठ्ठल बागूल यांनी महसूल विभागाला महिन्यापूर्वी पकडून दिले व साक्षीदार म्हणून स्वाक्षरी दिल्याच्या कारणावरून ठार करण्याच्या उद्देशाने लोखंडी पाइप व लाकडी दांडक्यांनी फिर्यादी विठ्ठल बागूल यांच्या डोक्यावर व पायावर मारहाण केली.

साक्षीदार विठ्ठल नानाभाऊ महाले व महारू फुला सोनवणे यांनाही ठार करण्याच्या उद्देशाने लोखंडी पाइप व दांडक्याने मारहाण केली. जखमींना सोमवारी रात्री धुळे येथील जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

विठ्ठल सखाराम बागूल यांनी धुळे शहर पोलिस ठाण्यात जबाब दिल्यावरून शून्य क्रमांकाने शिंदखेडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल दाखल करण्यात आला असून, पोलिस निरीक्षक सुनील भाबड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक निरीक्षक प्रशांत गोरावडे तपास करीत आहेत.