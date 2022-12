शिरपूर : शिरपूर तालुक्यातील दोन रस्त्यांसाठी माजी मंत्री तथा आमदार अमरिशभाई पटेल व आमदार काशीराम पावरा यांच्या अथक प्रयत्नाने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी भरीव ३५ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.

केंद्रीय रस्ते, वाहतूक आणि परिवहनमंत्री गडकरी यांच्याकडे माजी मंत्री तथा आमदार पटेल यांनी सतत पाठपुरावा केला. (35 crore for 2 Roads Shirpur benefits from Minister Gadkari because of Amrishbhai Dhule News)

त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले. केंद्रीय रस्ते आणि पायाभूत सुविधा निधीमधून (सीआरआयएफ) शिरपूर तालुक्यातील दोन रस्त्यांसाठी ३५ कोटींचा निधी १२ डिसेंबरला मंजूर करण्यात आला आहे.

यात आमदार पटेल यांच्या मागणीनुसार सावळदे (एनएच ५२) ते शिरपूर एमडीआर ७ किमी ते ६/८००, काँक्रिट रस्त्यासाठी २५ कोटी, तर आमदार पावरा यांच्या मागणीनुसार बोराडी ते सांगवी रोड या ८७/०० ते ९७/०० (बोराडी ते सांगवी) या दहा किलोमीटर रस्ता दुरुस्तीसाठी दहा कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यामुळे श्री. गडकरी यांच्यासह आमदार पटेल, आमदार पावरा यांचे जनतेने आभार मानले.

