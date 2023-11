Dhule Crime News : वाहनांसह 39 लाखांचा मुद्देमाल जप्त; तालुका पोलिसांकडून 24 तासांत छडा

By

Dhule Crime News : तालुका पोलिसांनी शिरूड (ता. धुळे) चौफुलीवरील रस्तालुटीचा अवघ्या काही तासांत छडा लावला. बुधवारी (ता. १) सायंकाळी पाचच्या सुमारास लुटीची ही घटना घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी एका संशयिताला जेरबंद केले.

दोन वाहनांसह ३९ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत केला.(39 lakh worth of goods including vehicles were seized by district Police dhule crime news)

रवींद्र वसंतराव देशमुख (रा. रिधोरा, ता. बाळापूर, जि. अकोला) बुधवारी मेहुणबारे येथून ३३ लाख पाच हजार ९३३ रुपयांचा शेतीपयोगी औषधांचा माल घेऊन धुळे-चाळीसगाव रोडने धुळ्याकडे येत होते. त्यादरम्यान सायंकाळी पाचच्या सुमारास शिरूड (ता. धुळे) चौफुलीवर पुलाच्या पुढे एका स्विफ्ट डिझायर कारमधील (एमएच १८, ६७०८) तीन ते चार जणांनी पिक-अपला (एमएच ३७, जे १९९१) थांबविले.

आम्ही फायनान्स कंपनीचे आहोत, तुमच्या बोलेरो गाडीवर हप्ते थकीत आहेत, म्हणून ही गाडी धुळे येथे फायनान्स ऑफिसला घेऊन जावी लागणार असल्याचे सांगत चालक रवींद्र देशमुख याला शिवीगाळ व मारहाण करीत त्याच्यासह सोबतच्या एकाचा मोबाईल व पैसे बळजबरीने हिसकावून घेतले. तसेच पिक-अप व त्यातील शेतीपयोगी औषधांचा माल जबरीने हिसकावून चोरून घेऊन गेले.

रवींद्र देशमुख याने घटनेची माहिती तत्काळ डायल ११२ वर दिली. त्यानुसार धुळे तालुका पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक प्रमोद पाटील, दीपक धनवटे, नितीन चव्हाण, किशोर खैरनार, प्रवीण पाटील, दगडू कोळी, कुणाल पानपाटील, उमेश पाटील, विशाल पाटील, मुकेश पवार, सुरेंद्र खांडेकर, राजू पावरा, नंदू चव्हाण यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली.

तक्रारदाराला लुटारूंबाबतची माहिती विचारून चोरीस गेलेल्या वाहनाच्या क्रमांकाची माहिती घेऊन पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड, अपर पोलिस अधीक्षक किशोर काळे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी साजन सोनवणे यांना घटनेची माहिती दिली. त्यांच्या मार्गदर्शनात तपास पथकाने अवघ्या चोवीस तासांत घटनेचा छडा लावला.

जापी (ता. धुळे) शिवारातून घटनेतील एक संशयित व चोरीस गेलेले सहा लाखांचे पिक-अप वाहन तसेच ३३ लाख पाच हजार ९३३ रुपयांचे शेतीपयोगी औषधे, रोकड आणि घटनेत वापरलेली कार असा ३९ लाख पाच हजार ९३३ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.