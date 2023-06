Dhule Crime News : जुन्या वादातून नेरची शांतता धोक्यात; 5 गुन्हेगारांना पुण्यातून अटक

Dhule Crime News : जुन्या वादातून नेर (ता. धुळे) येथील सलोख्यासह शांतता धोक्यात आणणाऱ्या संशयित पाच जणांना धुळे तालुका पोलिस ठाण्याच्या पथकाने पुण्याहून जेरबंद केले.

जिल्ह्यासाठी संवेदनशील ठरलेल्या या घटनेप्रकरणी तपासाच्या यशस्वी कामगिरीबद्दल जिल्हा पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड यांच्यातर्फे अपर पोलिस अधीक्षक किशोर काळे यांनी तालुका पोलिस ठाण्याच्या शोधपथकाला पंधरा हजारांचे रोख पारितोषिक जाहीर केले. (5 criminals arrested from Pune in danger of Ner peace due to old dispute dhule crime news)

अपर पोलिस अधीक्षक काळे यांनी बुधवारी (ता. १४) पत्रकार परिषदेत सांगितले, की २ जूनला रात्री अकरानंतर नेर येथे एक स्थळ अपवित्र करणे व त्यातून एका समुदायाच्या धार्मिक भावना दुखावतील असे गैरकृत्य काही संशयितांनी केले.

अशा घटनेनंतर नेर येथे काही काळ तणावाचे वातावरण होते. परंतु, स्थानिक सामाजिक, राजकीय कार्यकर्ते, पोलिस अधिकारी आदींनी घटनास्थळी समन्वयातून शांतता अबाधित ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे नेरमधील सलोखा कायम टिकून राहिला.

पोलिसांनी घटनेच्या तपासाची गतीने चक्रे फिरविली. पोलिस अधीक्षक बारकुंड, श्री. काळे, उपअधीक्षक साजन सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुका पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक दत्तात्रय शिंदे यांच्या पथकातील तपासाधिकारी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विलास ताटीकोंडलवार, उपनिरीक्षक अनिल महाजन, हवालदार प्रवीण पाटील, रवींद्र माळी, प्रमोद ईशी, मुकेश पवार, ज्ञानेश्‍वर गिरासे, अमोल बोरसे, विनायक खैरनार, विनोद गांगुर्डे, नितीन दिवसे, कांतिलाल शिरसाट, रवींद्र सोनवणे, राकेश मोरे, धीरज सांगळे, कुणाल शिंगाणे, प्रमोद पाटील आदींनी पुण्यात लपून बसलेल्या संशयितांचा माग काढला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

पथकाने पुणे एमआयडीसीतून गणेश छोटू शिरसाट (वय २२) याला ताब्यात घेतले. त्याने भीमराव सुकलाल कुवर (३६), विकी नाना कोळी (३१), रोहित अरुण जगदाळे (२१) आणि एका अल्पवयीन मुलाच्या मदतीने कट रचून गुन्हा केल्याची कबुली दिली. यात नेरमधील नदीलगत झुडपातून भीमराव कुवर याने एक प्राणी मारला. नंतर तो गोणीत टाकून एका किराणा दुकानाच्या गच्चीवरून एका स्थळी फेकले.

त्यानुसार पोलिसांनी संशयित पाच जणांना ताब्यात घेत पुढील योग्य ती कार्यवाही केल्याचे श्री. काळे यांनी सांगितले. संशयितांबाबत कुठलीही माहिती नसताना शास्त्रोक्त तंत्र आणि कौशल्यबळावर गुन्हा उघडकीस आणल्याने पोलिस निरीक्षक शिंदे व पथकाची वरिष्ठांनी प्रशंसा केली.