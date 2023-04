PM Kisan Samman Yojana : किसान सन्मान निधीच्या लाभार्थ्यांनी येथे करा E KYC

By

Dhule News : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेमधील जिल्ह्यातील लाभार्थ्याची ऑनलाइन केवायसी प्रक्रिया ८० टक्के लाभार्थ्यांनी पूर्ण केली आहे. (80 percent of beneficiaries complete online KYC process of beneficiary in district dhule news)

अद्याप जिल्ह्यातील २० टक्के लाभार्थ्यांची ईकेवायसी प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.

पीएम किसान योजनेच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांनी तातडीने ईकेवायसी प्रक्रिया ऑनलाइन करून घ्यावी अन्यथा ईकेवायसीअभावी या योजनेच्या पुढील लाभापासून वंचित राहावे लागेल, असे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी कळविले आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) https://pmkisan.gov.in या संकेतस्थळावरील फार्मर कॉर्नर (Farmer Corner) या टॅबमध्ये किंवा पीएम किसान ३९ या अॅपमध्ये ओटीपीद्वारे लाभार्थ्यांना स्वतः ईकेवायसी प्रमाणिकरण मोफत करता येईल.

तसेच ग्राहक सेवा केंद्रावर (CSC) नाममात्र शुल्कात ईकेवायसी बायोमॅट्रिक पद्धतीने करता येईल, असेही जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी कळविले आहे.