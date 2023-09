By

कळंबू, : शहाद्याकडून शिरपूरकडे जाणाऱ्या स्कुटीवरील तरुणीचा तोल जाऊन ट्रकच्या चाकाखाली येत तिचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना शुक्रवारी (ता. २९) सायंकाळी सहाच्या सुमारास घडली, अशी माहिती सारंगखेडा पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक संदीप पाटील यांनी दिली.

हर्षदा रवींद्र ठाकरे (वय १९, रा. वावडे, ता. अमळनेर) ही मावसभाऊ व मावसबहिणीला सोबत घेऊन दुचाकीने (एमएच १८ बीडब्ल्यू ०२७४) तोरणमाळवरून येत होती. (Amalner woman killed in truck scooter park at Anaradbari two dead )

अनरदबारीजवळील हॉटेल ओमियासमोर खराब रस्त्यामुळे तिचा तोल गेला. यात मागून येणाऱ्या ट्रक (एमएच ३४ बीजी ५८८५) या ट्रकच्या चाकाखाली आली. डोक्यावर चाक गेल्याने तिचा जागीच मृत्यू झाला.

तिचा मावसभाऊ रोहित धनराज पाटील (वय २१) व मावसबहीण गायत्री धनराज पाटील (२०) हे जखमी झाले. ट्रकचालक गाडी जागेवर सोडून फरारी झाला. ट्रक पोलिसांनी ताब्यात घेतला आहे. रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.

घटनेची माहिती मिळताच सारंगखेडा पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक संदीप पाटील, उपनिरीक्षक किरण बाऱ्हे हे पोलिस कर्मचारी व गृहरक्षक दल पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले.

जखमींना उपचारार्थ शहादा येथे हलविण्यात आले. हर्षदा ठाकरे हिचा मृतदेह शहादा येथील शासकीय रुग्णालयात नेण्यात आला. मुलीचे नातेवाईक घटना पाहून सुन्न झाले.

सारंगखेडा ते शहादा रस्त्याची प्रचंड दुरवस्था झाल्याने खड्डा चुकविताना असे अनेक अपघात ही नित्याचीच बाब असल्याने नागरिकांनी संबंधित महामार्ग विभागाबद्दल घटनास्थळी तीव्र संताप व्यक्त केला.

विभाग अजून किती बळी घेण्याची वाट पाहत आहे, अशा भावना लोकांमधून घटनास्थळी उमटून येत होत्या.