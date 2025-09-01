उत्तर महाराष्ट्र

Ambasan News : अंबासनमध्ये २० हून अधिक कुत्र्यांना विषबाधा; डुक्कर मालकावर गुन्हा दाखल

Police Register FIR Against Pig Owner and Son : वीसहून अधिक कुत्र्यांना विष देऊन ठार केल्याप्रकरणी तालुक्यात संतापाची लाट आहे. सामाजिक माध्यमांवरूनही मोठ्या प्रमाणावर निषेध व्यक्त केला जात आहे.
अंबासन: गावात एका डुक्कर मालकाने वीसहून अधिक कुत्र्यांना विष देऊन ठार केल्याप्रकरणी तालुक्यात संतापाची लाट आहे. सामाजिक माध्यमांवरूनही मोठ्या प्रमाणावर निषेध व्यक्त केला जात आहे. सदर डुक्कर मालकावर जायखेडा पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहिता कलम ३२५ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी दोन्ही संशयितांना ताब्यात घेतले होते त्यानंतर उशिराने दोघांची सुटका केली.

