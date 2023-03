Anandacha Shidha : 3 लाख शिधापत्रिकाधारकांना आनंदाचा शिधा होणार वितरित

By

धुळे : राज्य शासनाने दिवाळीप्रमाणेच गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त शिधापत्रिकाधारक लाभार्थ्यांना ‘आनंदाचा शिधा’ देण्याचा निर्णय घोषित केला. गुढीपाडवा सण आनंदाचा शिधाविनाच गेला. (anandacha shida will be distributed to 3 lakh ration card holders dhule news)

दरम्यान, आता भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीपर्यंत आनंदाचा शिधा वितरित होईल, अशी माहिती पुरवठा विभागातील सूत्रांकडून मिळाली. जिल्ह्यात सुमारे तीन लाख शिधापत्रिकाधारकांना त्याचा लाभ अपेक्षित आहे.

आनंदाचा शिधासाठी जिल्ह्याकडून मागणी नोंदविली गेली आहे. या आनंदाच्या शिधामध्ये एकाच वेळी चारही वस्तू येणार आहेत. त्यानंतरच किट वितरित केले जातील. डॉ. आंबेडकर जयंतीपूर्वी जिल्ह्यात आनंदाच्या शिध्याचे वाटप पूर्ण होईल, असे सांगितले जाते.

जिल्ह्यात एकूण दोन लाख ९८ हजार ८३५ शिधापत्रिकाधारकांना त्याचा लाभ अपेक्षित आहे. यात अंत्योदय योजनेचे ७४ हजार ७३६, तर प्राधान्य कुटुंब योजनेतील दोन लाख २४ हजार १८० शिधापत्रिकाधारकांचा समावेश आहे. या लाभार्थ्यांना शंभर रुपयांत एक किलो साखर, तेल, हरभराडाळ व रवा असा आनंदाचा शिधा वितरित होईल.

मागणीनुसार आनंदाचा शिध्याचे किट वाटप केले जाईल. जिल्ह्यासाठी मागणीही नोंदविण्यात आली. मात्र, कालावधी कमी, त्यातच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे नियोजन कोलमडले. परिणामी शिधापत्रिकाधारकांचा गुढीपाडवा गोड होऊ शकला नाही. आता डॉ. आंबेडकर जयंतीपूर्वी आनंदाचा शिधा वितरित होईल अशी अपेक्षा आहे.