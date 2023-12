Dhule News : सरकारच्या धोरणामुळेच शेतकरी कर्जबाजारी : अनिल घनवट

Dhule News : धुळे जिल्ह्यातील शेतकरी नैसर्गिक आपत्ती, तसेच शेतमालाचे भाव पाडणाऱ्या सरकारच्या धोरणामुळे कर्जबाजारी झाले आहेत. कोणत्याही पक्षाची शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्त करण्याची इच्छा नाही.

शेतकऱ्यांचे व देशाचे दारिद्र्य हटविण्यासाठी स्वतंत्र भारत पक्ष हा एकच पर्याय आहे, असे मत स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी व्यक्त केले.(Anil Ghanwat statement of Farmers are indebted because of government policies dhule news)