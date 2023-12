Dhule News : ग्रामीण मतदारसंघासाठी 69 कोटींच्या निधीची तरतूद : खासदार डॉ. भामरे

Dhule News : लोकसभेच्या धुळे मतदारसंघातील धुळे ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघात पाठपुराव्याअंती १४ रस्त्यांसह अन्य कामांसाठी ६९ कोटी ५० लाखांचा निधी मंजूर झाल्याची माहिती खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी दिली.

राज्य विधिमंडळाच्या नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात चौदा कामांना निधीसह मंजुरी मिळाली. (MP Dr bhamre statement of Provision of funds of 69 crore for rural constituencies dhule news)