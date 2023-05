PM Jeevan Jyoti Yojana : प्रधानमंत्री जीवनज्योती सुरक्षा विमा योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

By

Nandurbar News : पंतप्रधान जीवनज्योती विमा आणि सुरक्षा विमा योजनेंतर्गत वार्षिक केवळ ३३० रुपये आणि १२ रुपये भरून सुमारे दोन लाख रुपयांचा विमा प्राप्त होणार आहे.

या दोन्ही विमा योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री आणि जिल्हा अग्रणी बँकेचे प्रबंधक सचिन गांगुर्डे यांनी केले आहे. (Appeal to take advantage of Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Suraksha Bima Yojana nandurbar news)

याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, की पंतप्रधान जीवनज्योती विमा योजनेंतर्गत वर्षभरासाठी मुदत जीवनविमा योजना संरक्षण राहील, ज्याचे दर वर्षी नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. या योजनेत लाभार्थ्याचा कोणत्याही कारणामुळे झालेल्या मृत्यूसाठी दोन लाख रुपये मिळतील.

या योजनेचा विमा प्रीमियम दर वर्षाला ३३० रुपये राहील. प्रत्येक वर्षात जोपर्यंत योजना चालू आहे तोपर्यंत खातेधारकाच्या बचत खात्यातून परस्पर रुपये काढण्याच्या निर्देशानुसार एकदाच योजनेत सहभागी होताना पर्याय निवडला जाईल. याचबरोबर वय वर्ष १८ ते ५० वयोगटातील सहभागी बँकांतील सर्व बचत खातेधारक या योजनेसाठी पात्र राहतील.

एकाच वेळी अनेक बँकांत खाते असणाऱ्या ग्राहकाला फक्त एकच बचत खात्यामार्फत या योजनेत सहभागी होता येईल. या योजनेत विमा संरक्षण १ जून ते ३१ मे या काळात एक वर्षासाठी राहील. त्यासाठी स्वीकृती नमुन्यात परस्पर पैसे जमा करण्याचे संमतिपत्र आवश्यक असून, दर वर्षी ३१ मेपर्यंत प्रीमियम भरता येईल.

त्याची वाढीव मुदत ३१ ऑगस्ट वर्षासाठीच राहील. यानंतर सहभागी होणाऱ्या वर्गणीदारांना पूर्ण वार्षिक प्रीमियम द्यावा लागेल आणि निरोगी असल्याचा दाखला द्यावा लागेल. नैसर्गिक आपत्ती जसे, की भूकंप, पूर इत्यादीमुळे होणारे मृत्यू, अपंगपणा या कारणांना ही योजना कव्हर करणार आहे. पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेंतर्गत केवळ १२ रुपये मासिक प्रीमियममध्ये सुमारे दोन लाख रुपयांचा विमा लाभार्थ्यांना मिळणार आहे.

यात नैसर्गिक मृत्यू किंवा दोन्ही डोळे, दोन्ही हात, दोन्ही पाय पूर्णपणे गमावणे अथवा एका डोळ्याची नजर, एक हात, एक पाय गमावणे, दोन लाख रुपये तसेच एका डोळ्याची नजर, एक हात, एक पाय संपूर्णपणे गमावणे यावर एक लाख रुपये लाभार्थ्यास देण्यात येतील.

दोन्ही विमा योजना कुठल्याही राष्ट्रीयीकृत बँक खात्यातील खातेदार आणि जॉइंट खातेदार यांना लागू असेल. अल्प किमतीत प्राप्त होणाऱ्या विमा योजनेचा नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व बँक खातेदारांनी लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री आणि अग्रणी बँकेचे प्रबंधक सचिन गांगुर्डे यांनी केले आहे.