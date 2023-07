Nandurbar News : राज्य सरकारतर्फे नंदुरबारला प्रकल्प; 40 हजार कोटींच्या प्रकल्पातून रोजगार

Nandurbar News : शिंदे-फडणवीस सरकारने नंदुरबारसह राज्यात ठिकठिकाणी ४० हजार कोटींच्या नव्या प्रकल्पांना मान्यता दिल्यामुळे रोजगाराच्या सव्वालाख संधी निर्माण होणार आहेत.

राज्याला आणखी प्रगतिपथावर नेणाऱ्या या निर्णयाबद्दल भाजपचे आमदार जयकुमार रावल यांनी राज्य सरकारचे अभिनंदन केले आहे. (Approval of new projects worth 40 thousand crores at various places in state including Nandurbar news)

ते म्हणाले, की पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नंदुरबार, नगर, रायगड, नवी मुंबई येथे प्रकल्पांच्या जागा निश्चित करत शब्दाला जागणारे शिंदे-फडणवीस सरकार असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले आहे. तत्कालीन ठाकरे सरकारप्रमाणे हे केवळ कागदावरचे करार नव्हेत, तर त्यांच्या जागादेखील निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

तेथील प्रकल्पांमुळे राज्याच्या भौगोलिक विकासाचा अनुशेष दूर होण्यास मदत होणार आहे. रायगड येथे परफॉर्मन्स केमिसर्व कंपनीचा २७०० कोटींचा प्रकल्प, नंदुरबार येथे जनरल पॉलिफिल्म्सचा ५०० कोटींचा प्रकल्प होणार आहे. विप्रो परी रोबोटिक्सचा ५४४ कोटींचा प्रकल्प सातारा येथे, तर ११० कोटींचा गणराज इस्पात प्रकल्प नगर येथे सुरू होणार आहे.

राज्य पुन्हा उद्योगस्नेही

महाविकास आघाडीच्या नावाने सत्ता हडप करून राज्याच्या सर्व क्षेत्रातील विकासाला खीळ घालण्याच्या ठाकरे सरकारच्या धोरणांमुळे राज्याची देशाच्या उद्योग क्षेत्रात पीछेहाट झाली. अनेक कारणांमुळे ठाकरे सरकारने कागदावर केलेले करार प्रत्यक्षात आलेच नाहीत.

उलट राज्यातील उद्योग क्षेत्रात अविश्वासाचे वातावरण तयार केले. उद्योगांनी राज्याबाहेर जावे, असे राजकारण केले. शिंदे-फडणवीस सरकारमुळे राज्य पुन्हा उद्योगस्नेही होत असून, थेट विदेशी गुंतवणुकीत राज्याने पहिला क्रमांक पटकावला आहे, असेही आमदार रावल यांनी सांगितले.

राजधानी मुंबईच्या विकासात मानाचा तुरा रोवणाऱ्या वरळी-वांद्रे सागरी सेतूला ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतू’, असे नाव, तसेच शिवडी-न्हावाशेवा सेतूला अटलबिहारी वाजपेयींचे नाव देऊन राज्य सरकारने थोर राष्ट्रपुरुषांचा गौरव केल्याबद्दल शिंदे-फडणवीस सरकारचे आमदार रावल यांनी पत्रकाद्वारे अभिनंदन केले आहे.