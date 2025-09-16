Jalgaon Crime साइड नोट व्हॉट्सॲपवर स्टेट्स ठेवून हॉटेलचालकाने संपवली जीवनयात्र

जळगाव: भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या हॉटेलमध्ये मोठा खर्च केल्यानंतर मालकाने हॉटेल खाली करून देण्यासाठी तगादा लावला होता. वारंवार मालकाकडून आणलेल्या दबावाला कंटाळून हॉटेलचालक आशिष मधुकर फिरके (वय ४८, मूळ रा. सांगवी, ता. यावल, ह. मु. संत निवृत्तीनगर) यांनी हॉटेलमध्येच गळफास घेत आत्महत्या केली. .आत्महत्येपूर्वी त्यांनी सुसाईट नोट लिहून ती व्हॉट्सॲपवर स्टेट्स ठेवली होती. ही घटना रविवारी मध्यरात्री साडेबाराला उघडकीस आली. या प्रकरणी जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे..मृत आशिष फिरके यांनी ठेवलेल्या स्टेट्सनुसार प्राप्त माहिती अशी, की मूळचे यावल तालुक्यातील सांगवी येथील आशिष फिरके हे कुटुंबीयांसह संत निवृत्ती नगरात वास्तव्यास होते. रिंगरोड परिसरातील रामसहाय शर्मा यांच्या जागेत तीन वर्षांपासून रौनक हॉटेल चालवून ते व्यवसाय करत होते. .यासाठी तीन वर्षांचा करार देखील करून दिलेला होता. हॉटेलसाठी मोठा खर्च केल्यानंतर अचानक शर्मा यांनी हॉटेलची जागा खाली करून देण्यासाठी तगादा लावला. त्यासाठी त्यांच्याकडून फिरके यांना सतत त्रास दिला जात होता. तसेच वेळोवेळी त्यांचा मुलगा रजनील रामसहाय शर्मा याच्याकडून खूप धमक्या मिळत होत्या. त्याला कंटाळलेल्या आशिष फिरके यांनी मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास हॉटेलमध्येच गळफास घेत आपली जीवनयात्रा संपविली..ग्राहकाने घेतली धावहॉटेल रौनकचे कायम ग्राहक असलेले गृहस्थ त्यांच्या सुनबाईच्या प्रसुतीसाठी दवाखान्यात आले होते. त्यांना नात झाल्याचा स्टेट्स टाकायचा असल्याने त्यांनी मोबाईल चाळला तर त्यांना आशिष फिरके यांचे स्टेट्स दिसले. तत्काळ त्यांनी जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. ठाणे अंमलदार महेंद्र पाटील यांच्यासह कर्मचाऱ्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता रिंगरोडवरील हॉटेल रौनक गाठले. मात्र, तोपर्यंत उशीर झाला होता. हॉटेलमध्ये पोलिस शिरताच आतून दार बंद होते. मात्र, काचेतून आशिष यांनी गळफास घेतल्याचे दिसून आले. फिरके यांना खाली उतरवून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..या ठिकाणी डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. सोमवारी (ता. १५) सायंकाळी आशिष फिरके यांचे शविच्छेदन करून मृतदेह कुटुंबीयांच्या स्वाधिन करण्यात आला. जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..Accident News : दीड कोटी खर्चूनही रस्ता जीवघेणा: नामपूरमध्ये कंटेनरच्या धडकेत वृद्ध महिला ठार.फिरके कुटुंबीय सुन्नघडल्या प्रकाराने आशिष फिरके यांच्या कुटुंबीयाना प्रचंड मानसिक धक्का बसला असून, या प्रकरणी फिरके कुटुंबीयांनी जिल्हापेठ निरीक्षक प्रदीप ठाकूर यांची भेट घेत घटनाक्रम आणि सर्व दस्तऐवजांची माहिती दिली असून, याप्रकरणी संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.