Jalgaon Crime साइड नोट व्हॉट्सॲपवर स्टेट्स ठेवून हॉटेलचालकाने संपवली जीवनयात्र

Jalgaon Hotel Owner Leaves Suicide Note Before Hanging Himself : हॉटेलमध्ये मोठा खर्च केल्यानंतर मालकाने हॉटेल खाली करून देण्यासाठी तगादा लावला होता. वारंवार मालकाकडून आणलेल्या दबावाला कंटाळून हॉटेलचालक आशिष मधुकर फिरके यांनी हॉटेलमध्येच गळफास घेत आत्महत्या केली.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या हॉटेलमध्ये मोठा खर्च केल्यानंतर मालकाने हॉटेल खाली करून देण्यासाठी तगादा लावला होता. वारंवार मालकाकडून आणलेल्या दबावाला कंटाळून हॉटेलचालक आशिष मधुकर फिरके (वय ४८, मूळ रा. सांगवी, ता. यावल, ह. मु. संत निवृत्तीनगर) यांनी हॉटेलमध्येच गळफास घेत आत्महत्या केली.

