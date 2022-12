By

शहादा (जि. नंदुरबार) : एरवी पाण्यात बुडालेल्या मृतदेहाला शोधून बाहेर काढण्यासाठी गोताखोर अथवा पट्टीच्या पोहणाऱ्यांची मदत घेतली जाते. सहसा पोलिस विभागातील अधिकारी व कर्मचारी काढत नाहीत, असा आजपर्यंतचा पाहण्यातला अनुभव आहे; परंतु शहादा पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राजन मोरे यांनी स्वतः १५ ते २० फूट खोल पाण्यात उतरून गोताखोराला सोबत घेऊन एका व्यक्तीचा मृतदेह बाहेर काढत आपले कर्तव्य बजावले. पाण्यातून स्वतः मृतदेह बाहेर काढणारे पहिलेच अधिकारी असल्याचे सांगत सोशल मीडियावरून श्री. मोरे यांचे नागरिकांकडून अभिनंदन करण्यात येत आहे. (Assistant Police Inspector Rajan More of Shahada collect dead body from 20 feet deep water nandurbar news)



हेही वाचा : शेतमजूर ते कॅनाॅल मॅन...जाणून घ्या एक यशोगाथा....

हेही वाचा: Jalgaon News : हक्काचे पाणी गेले वाहून; वाया जाणाऱ्या पाण्यावर नदीजोडचीच मात्रा

शहादा पोलिस ठाणे हद्दीतील असलो दूरचित्रअंतर्गत येणाऱ्या जाम (जावदा, ता. शहादा) येथील केटीवेअर बंधाऱ्यात मध्य प्रदेशातील लालसिंग शिवराम चव्हाण (वय अंदाजे ३५, रा. देवधर, ता. पानसेमल, जि. बडवानी) या व्यक्तीने उडी घेतली असता मृतदेहाची शोधमोहीम सुरू होती; परंतु शर्थीचे प्रयत्न करूनही हाती काहीही मिळत नव्हते. त्या वेळी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राजन मोरे यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली असता तेथे १५ ते २० फूट पाण्याची खोली होती.

परिस्थिती पाहून त्यांनी आपल्यासोबत प्रकाशा येथील सीताराम पुंजू भोई यांना बोलावून त्यांच्या सोबत स्वतः पाण्यात उतरून त्या व्यक्तीला बाहेर काढले. सर्व ग्रामस्थांनी त्यांचे अभिनंदन केले. स्वतः पाण्यात उतरून मृतदेह बाहेर काढणारे ते पहिलेच अधिकारी म्हणावे लागेल, अशा प्रतिक्रिया समाजमनात उमटत आहेत.

हेही वाचा: Jalgaon Bribe Crime : 5 हजारांची लाच घेताना वायरमनला अटक