Jalgaon News : जळगाव फार्मसी विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात! 'बाटू' विद्यापीठाकडून गुणपत्रिका मिळेनात; प्रवेशाचा अंतिम टप्पा रखडला

जळगाव: 'बाटू' विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमधील फार्मसीच्या विविध वर्ष व पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचा निकाल लागून महिना उलटला, तरी विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिकांच्या प्रती मिळालेल्या नाहीत. गुणपत्रिकांची मूळ प्रतच उपलब्ध नसल्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे पुढील वर्षातील व अभ्यासक्रमांमधील प्रवेश रखडले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांमधून संताप व्यक्त होत आहे. .डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ अर्थात, 'बाटू'अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यासह खानदेशातील अनेक महाविद्यालय संलग्न आहेत. जळगावातील एसएसबीटी औषधनिर्माणशास्त्र (फार्मसी) महाविद्यालयही 'बाटू'शी संलग्न असून, त्या अंतर्गत डी. फार्मसी व बी.फार्मसी असे प्रमाणपत्र व पदवी अभ्यासक्रम चालविले जातात. या अभ्यासक्रमातील विविध वर्षांतील परीक्षांचा निकाल महिनाभरापूर्वी लागला. निकाल ऑनलाईन जाहीर होऊन त्याची ऑनलाइन प्रतही विद्यार्थ्यांना मिळाली..मूळ गुणपत्रिक मिळेना..!विविध वर्षांसाठी झालेल्या परीक्षांमधून उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश मिळायला अडचण येत नाही, पण प्रमाणपत्र व पदवी अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना पुढच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील प्रवेशासाठी गुणपत्रिकेची मूळ प्रत जोडावी लागते, पण फार्मसीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर अद्याप विद्यार्थ्यांना मूळ प्रत मिळालेली नाही. त्यामुळे त्यांचे पुढच्या अभ्यासक्रमातील प्रवेश रखडले आहेत. .अनेक विद्यार्थी त्यांच्या महाविद्यालयांमध्ये जाऊन विचारणा करीत आहेत, पण विद्यापीठाकडूनच प्रत मिळालेल्या नाहीत, असे सांगण्यात आले. यासंदर्भात अधिक माहिती घेतली असता, लोणेर (जि. रायगड) स्थित 'बाटू' विद्यापीठातर्फे दरवर्षी गुणपत्रिकांच्या मुद्रणाचे (छपाई) कामे एका संस्थेला दिले जाते. त्यातच यंदा काहीतरी अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विद्यापीठाकडूनही उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. .यादरम्यान छत्रपती संभाजीनगर येथील एका मुद्रणालयातून गुणपत्रिका छापून घ्यायचे ठरले. मात्र, त्यातही अडचणी आल्या, म्हणूनच गुणपत्रिका तयार होऊ शकलेल्या नाहीत, असे कळले. मात्र, या चुकीमुळे अनेक विद्यार्थी महाविद्यालय व विद्यापीठाच्या यंत्रणेकडे चकरा मारून त्यांची दमछाक होत आहे. पालकही यामुळे त्रस्त झाले आहेत..ही समस्या महाविद्यालयाशी संबंधित नाही. 'बाटू' विद्यापीठाकडूनच कोणत्याही महाविद्यालयात गुणपत्रिका मिळालेल्या नाहीत. आमचा त्यासंबंधी सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. महाविद्यालयातील सहकारी लोणेरला फेऱ्या मारीत आहेत. एका वेळी बोटावर मोजण्याइतक्या गुणपत्रिका हाती मिळत आहेत.- प्रा. डॉ. अमोल लांडगे, प्राचार्य, एसएसबीटी फार्मसी महाविद्यालय.Land Records Surveyor Recruitment 2025: भूमी अभिलेख विभागात 903 भूकरमापक पदांसाठी भरती जाहीर, जाणून घ्या कसा आणि कुठे करावा.महिनाभरापासून फार्मसीचा पदवी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला आहे. एम.फार्मसीसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून, आता अंतिम टप्पा आहे. असे असूनही आमच्या हाती मूळ गुणपत्रिका नाही. त्याशिवाय प्रवेश निश्चित होऊ शकत नाही. विद्यार्थी म्हणून आमचे शैक्षणिक नुकसान झाले, तर जबाबदारी कोण घेईल?- विशाल चौधरी, विद्यार्थी, बी.फार्मसी.