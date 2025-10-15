उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : जळगाव फार्मसी विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात! 'बाटू' विद्यापीठाकडून गुणपत्रिका मिळेनात; प्रवेशाचा अंतिम टप्पा रखडला

Delayed Original Marksheets Affect Pharmacy Students : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठाशी (बाटू) संलग्न असलेल्या जळगावमधील फार्मसी महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांचे गुणपत्रिका न मिळाल्याने पुढील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे प्रवेश रखडले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
जळगाव: ‘बाटू’ विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमधील फार्मसीच्या विविध वर्ष व पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचा निकाल लागून महिना उलटला, तरी विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिकांच्या प्रती मिळालेल्या नाहीत. गुणपत्रिकांची मूळ प्रतच उपलब्ध नसल्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे पुढील वर्षातील व अभ्यासक्रमांमधील प्रवेश रखडले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांमधून संताप व्यक्त होत आहे.

