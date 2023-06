Dhule News : विनाहेल्मेट दुचाकीस्वारांना कार्यालयांमध्ये प्रवेशबंदी; उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचा निर्णय

Dhule News : मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदीनुसार दुचाकीस्वाराने व त्याच्या मागील सीटवरून प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीने हेल्मेटचा वापर करणे बंधनकारक आहे.

असे असतानाही अनेक मोटारसायकलचालक हेल्मेटचा वापर करीत नसल्याचे आढळले आहे.

दैनंदिन घडणाऱ्या रस्ते अपघातात सर्वाधिक अपघात दुचाकीचे आहेत. हेल्मेट न घातल्यामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्या दुचाकीस्वारांची संख्या मोठी असून, दर वर्षी राज्यात सुमारे सात हजार दुचाकीस्वार रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडतात.

दुचाकीस्वारांनी वाहतुकीचे नियम पाळावेत व त्यांना हेल्मेटचे महत्त्व पटावे यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नंदुरबार यांच्याद्वारे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय व खासगी कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, बँका, मॉल्स, हॉटेल्स इत्यादींना हेल्मेटसक्तीबाबत नोटीस बजावण्यात येत असून, हेल्मेट न घालणाऱ्या दुचाकीस्वारांना त्यांच्या संस्थेत प्रवेश न देण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कलम १९४ ड अन्वये विनाहेल्मेट मोटारसायकल चालविणे किंवा चालविण्यास संमती देणे अशा दोघांवरही जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली असून, त्यांना दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

एक हजार रुपये दंड व तीन महिने ड्रायव्हिंग लायसन्स निलंबित करण्याची तरतूद आहे.

"जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना तसेच सर्व कार्यालये, संस्था यांना विनंती करण्यात येते, की त्यांनी आपल्या कार्यालयात/आस्थापनेच्या आवारात विनाहेल्मेट दुचाकीवर प्रवेश करणाऱ्यास प्रतिबंध करावा. स्वतःच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सर्वांनी हेल्मेटचा वापर करावा."

किरण बिडकर, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नंदुरबार