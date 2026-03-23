Jalgaon Biogas : बायोगॅस ठरतोय वरदान; वर्षाकाठी वाचतोय हजारो रुपयांचा इंधन खर्च अन् मिळतेय कसदार सेंद्रिय खत

जळगाव: गॅसच्या उपलब्धतेवर परिणाम झाला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत ग्रामीण भागात बायोगॅस एक प्रभावी व पर्यावरणपूरक पर्याय ठरत आहे. जिल्ह्यात कृषी विभागाकडून मागील पाच वर्षांत ३२१ बायोगॅस युनिटस्ची उभारणी झाल्याने बायोगॅस वरदार ठरत आहे..जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत आतापर्यंत एकूण ३२१ बायोगॅस युनिट्सची स्थापना करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे अनेक शेतकरी इंधन व खत या दोन्ही बाबतीत स्वयंपूर्ण होत आहेत. गॅस टंचाईच्या संभाव्य पार्श्वभूमीवर बायोगॅस यांसारख्या पर्यावरणपूरक पर्यायांचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात ऊर्जा स्वावलंबन साध्य होऊ शकते. याची प्रचिती सध्या बायोगॅस युनिट असलेल्या ठिकाणी पाहावयास मिळत आहे..दोन्ही वेळचा स्वयंपाक शक्यरोज सहा व्यक्तींचा दोन्ही वेळेचा स्वयंपाक या बायोगॅसवरच होतो. पावसाळ्यात किंवा पाहुणे मंडळींची संख्या वाढली, तर पर्यायी व्यवस्था म्हणून वर्षाकाठी फक्त एक एलपीजी सिलिंडर लागते. मात्र, सध्याच्या काळात नशिराबाद (ता.जळगाव) येथील प्रगतिशील शेतकरी चंदन पाटील यांनी २० वर्षांपूर्वी उभारलेले बायोगॅस युनिट आजही पूर्णक्षमतेने कार्यरत आहे. या युनिटच्या माध्यमातून त्यांच्या कुटुंबाचा दैनंदिन स्वयंपाक सुरळीतपणे केला जात आहे..सेंद्रीय खतांचीही उपलब्धतादरम्यान, बायोगॅस युनिटमुळे केवळ इंधनाचा प्रश्न सुटला नसून, शेतीसाठी सेंद्रिय खताचीही उपलब्धता होत आहे. मोफत निर्मिती होणाऱ्या बायोगॅससोबत वर्षाकाठी सुमारे ४ ते ५ टन सेंद्रिय खत शेतीसाठी उपलब्ध होते. त्यामुळे रासायनिक खतांचा वापर व खर्च दोन्ही कमी होण्यास मदत होते..जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा व स्वस्त इंधनासह सेंद्रिय शेतीकडे वाटचाल करावी.- पद्माकर म्हस्के, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव.