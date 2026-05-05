Bird Flu Infection : नवापूरला बर्ड फ्ल्यूची लागण! चार दिवसांत दोन लाख कोंबड्या नष्ट, सव्वाआठ लाख अंडी फोडली

नवापूर - तालुक्यातील कुक्कुटपालन व्यवसायातील कोंबड्यांना बर्ड फ्ल्यूची लागण झाली आहे. चौथ्या दिवशी सोमवारी मुजतबा व परवेज पोल्ट्री फार्ममध्ये ५६ हजार ४९१ पक्षी नष्ट करण्यात आले, तर एक लाख सात हजार २४० अंडी व साडेचार टन खाद्य नष्ट करण्यात आले. आतापर्यंत जवळपास दोन लाख कोंबड्या नष्ट करण्यात आले असून, सव्वाआठ लाख अंडी नष्ट करण्यात आली. २१.२२ टन पशुखाद्य नष्ट केले..नवापूर तालुक्यातील २७ कुक्कुटपालन व्यवसाय तेजीत असताना, कोंबड्यांचा अचानक मृत्यू होण्यास सुरुवात झाली. नेहमीपेक्षा जास्त प्रमाणात कोंबड्या मृत होणे साधारण बाब नाही, हे लक्षात आल्यावर मृत कोंबड्यांचे नमुने भोपळा प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविले. ३० एप्रिलला बर्ड फ्लूची लागण झाल्याचे जिल्हाधिकाऱ्याने अधिकृतपणे जाहीर केले. १ मेस पशुसंवर्धन विभागाने कलिंग ऑपरेशनला सुरुवात केली..पहिल्या दिवशी डायमंड, न्यू डायमंड व डायमंड लेयर येथे अकरा हजार पक्षी, तर सहा हजार अंडी नष्ट करण्यात आली. २ मेस तसलीम पोल्ट्रीत ४४ हजार ६६५ पक्षी व ३९ हजार ३८० अंडी व ५८. ५ टन पशुखाद्य नष्ट केले. ३ मेस वसीम आणि डॉन पोल्ट्रीमध्ये ९२ हजार ५११ पक्षी, सहा लाख ६१ हजार अंडी व १०.८७ टन खाद्य नष्ट केले..सोमवारी (ता. ४) मुजतबा व परवेज पोल्ट्री फार्ममध्ये ५६ हजार ४९१ पक्षी, एक लाख ७ हजार २४० अंडी, तर साडेचार टन खाद्य नष्ट करण्यात आले. चार दिवसांत पशुसंवर्धन विभागाने आठ पोल्ट्री फार्ममधील एक लाख ९३ हजार ६६७ पक्षी, ८ लाख ७ हजार ९२२ अंडी व २१.२२ टन पशुखाद्य नष्ट केले.नंदुरबार जिल्ह्यातील पशुसंवर्धन विभागातील ५० कर्मचाऱ्यांचे पथक ही मोहीम राबवित आहे. यात काही खासगी मजुरांची मदत घेण्यात आली.