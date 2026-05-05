उत्तर महाराष्ट्र

Bird Flu Infection : नवापूरला बर्ड फ्ल्यूची लागण! चार दिवसांत दोन लाख कोंबड्या नष्ट, सव्वाआठ लाख अंडी फोडली

नवापूर तालुक्यातील कुक्कुटपालन व्यवसायातील कोंबड्यांना बर्ड फ्ल्यूची लागण झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवापूर - तालुक्यातील कुक्कुटपालन व्यवसायातील कोंबड्यांना बर्ड फ्ल्यूची लागण झाली आहे. चौथ्या दिवशी सोमवारी मुजतबा व परवेज पोल्ट्री फार्ममध्ये ५६ हजार ४९१ पक्षी नष्ट करण्यात आले, तर एक लाख सात हजार २४० अंडी व साडेचार टन खाद्य नष्ट करण्यात आले. आतापर्यंत जवळपास दोन लाख कोंबड्या नष्ट करण्यात आले असून, सव्वाआठ लाख अंडी नष्ट करण्यात आली. २१.२२ टन पशुखाद्य नष्ट केले.

