Shirpur Election : काँग्रेसचा बालेकिल्ला आता भाजपमय! अमरीशभाई पटेलांच्या नेतृत्वाखालील भाजप स्वबळावर ठाम

शिरपूर: रस्ते, पिण्याचे पाणी, सांडपाणी व्यवस्था असे मुद्दे निवडणुकीच्या प्रचारात असतात. मात्र शिरपूरमध्ये या मुद्द्यांचा वापर प्रचारात फारसा होऊ शकत नाही. कारण या मूलभूत सुविधांची बहुतांश पूर्तता शहरात झाली आहे. .त्यातच होऊ घातलेल्या शिरपूर नगर परिषदेच्या निवडणुकीत केंद्रात आणि राज्यात सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाविरोधात कोणते मुद्दे प्रचारात येतील, तर्कसंगत प्रचार होईल की भावनिकतेचा उपयोग केला जाईल, याची उत्सुकता मतदारांना लागून आहे. यापाठोपाठ येथील राजकीय पटलावर भाजप स्वबळावर ठाम, तर विरोधकांच्या आघाडीची शक्यता, असे चित्र दिसून येते..काँग्रेसचा बालेकिल्ला अशी शिरपूर विधानसभा मतदारसंघाची ओळख होती. शिरपूर नगरपरिषदही त्याला अपवाद नाही. २०१७ मध्ये काँग्रेसच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार जयश्रीबेन पटेल विजयी झाल्या. काँग्रेसचे २१ नगरसेवक निवडून स्पष्ट बहुमत मिळाले. भारतीय जनता पक्ष व समर्थित असे नऊ नगरसेवक विरोधी बाकांवर बसले..वैशिष्ट्यपूर्ण निवडणूकयंदाची येथील नगरपरिषदेची निवडणूक मात्र वैशिष्ट्यपूर्ण ठरणार आहे. २०१९ मध्ये काँग्रेसचे प्रमुख नेते माजी मंत्री तथा विधान परिषदेचे आमदार अमरीशभाई पटेल, आमदार काशीराम पावरा यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. त्यांच्यासोबत पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा मोठा प्रवाह भाजपमध्ये गेला. .तोवर भारतीय जनता पक्षानेही मूळ धरले होते. त्यामुळे भाजप क्रमांक एकचा पक्ष ठरला. तथापि २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप उमेदवाराला केवळ १० हजारांचे मताधिक्य मिळाले. मात्र त्याच वर्षात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप उमेदवार विक्रमी मताधिक्याने विजयी झाला. तेव्हापासून भाजपचा प्रभाव कायम असल्याचे मानले जाते..उमेदवारांची भाऊगर्दीआमदार पटेल यांची यंत्रणा, क्षमता आणि लोकप्रियता लक्षात घेऊन त्यांच्याकडे म्हणजे भाजपकडे उमेदवारी मागणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. भाजप श्रेष्ठींनी उमेदवारी वाटपाचे संपूर्ण अधिकार आमदार पटेल यांच्याकडे सोपवले आहेत. .भाजपकडील इच्छुकांची संख्या लक्षात घेता, महायुतीमधील घटक पक्षांना सोबत घेणे अशक्य आहे. त्यामुळे स्वबळावर लढण्याविषयी भाजप ठाम आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचा शिंदे गट व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट स्वतंत्र लढणार की आघाडी करणार, त्या आघाडीत शिवसेनेचा ठाकरे गट, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा शरद पवार गटही सहभागी होईल का अशा बाबी लढतींच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणार आहेत..नगराध्यक्षपदाकडे लक्षनगरपरिषदेचे नगराध्यक्षपद इतर मागास प्रवर्गासाठी राखीव आहे. त्यासाठी भाजपचा उमेदवार पटेल कुटुंबातूनच दिला जाईल हे निश्चित आहे. यापूर्वी खुद्द आमदार अमरीशभाई पटेल, भूपेशभाई पटेल व जयश्रीबेन पटेल यांनी नगराध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली आहे. यंदा ती संधी भूपेशभाई पटेल किंवा भाजपचे शहराध्यक्ष चिंतन पटेल यांना दिली जाईल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. पटेल कुटुंबातील उमेदवाराविरोधात विरोधक कोणता उमेदवार देतील याविषयीही मतदारांत उत्सुकता आहे..मुस्लिम मतदारांची भूमिकागेल्या निवडणुकीपर्यंत सातत्याने काँग्रेससोबत राहिलेला मुस्लिम मतदार यंदा कोणाला साथ देईल यावर काही प्रभागातील जय-पराजयाची गणिते अवलंबून आहेत. प्रभाग सहा आणि प्रभाग दहा हे मुस्लिमबहुल प्रभाग आहेत. यासह इतर काही प्रभागांतही मुस्लिम मते लक्षणीय आहेत. त्यामुळे त्यांना आकर्षित करण्यासाठी, त्यांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी उमेदवार व पक्षांकडून कोणते प्रयत्न होतात याकडेही राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागून आहे..निवडणुकीतील वैशिष्ट्येब्रिटीशकालीन पालिका, स्थापना १८६९४० वर्षापासून आ. पटेल गटाचे वर्चस्वनगराध्यक्षपद इतर मागास वर्गीय राखीवशहरात एकूण १६ प्रभाग व ३२ जागायादीत ६५ हजार ७८९ मतदारांची नोंदनगरपरिषदेवर चार वर्षांपासून प्रशासक.Solapur Agriculture : विहीर योजनेत सरकारचा दुटप्पीपणा,सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना विहिरीचा थेट लाभ द्या!.गत निवडणुकीत पक्षीय बलाबलनगराध्यक्ष (काँग्रेस)२१ नगरसेवक काँग्रेस९ भाजपसह समर्थित.