Dhule Crime News : लाखाची रोकड, दागिने घेऊन वधू गायब; तरुणाची फसवणूक

Dhule Crime News : खमपाडा (ता. साक्री) येथील तरुणाशी लग्न केल्यानंतर अवघ्या दोन ते तीन दिवसांतच वधू एक लाखाची रोकड व दागिने घेऊन पळून गेली. पहिले झालेले लग्न लपवून ७० हजारांचे दागिने घेऊन फसवणूक केली.

या प्रकरणी संशयित चौघांविरुद्ध पिंपळनेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.(bride ran away with 1 lakh cash and jewellery dhule crime news)

याबाबत सुनील जगन ठाकरे (वय २९, रा. खामपाडा) याच्या फिर्यादीनुसार ललिता धवळ्या बहिरम, धवळू मंगळू बहिरम, मनोहर धवळू बहिरम (तिघे रा. बंधारपाडा, नागझिरी, ता. साक्री) व मुन्ना रवींद्र गांगुर्डे (रा. मचमाळ, ता. साक्री) या चौघांनी ललिता हिचा मुन्ना गांगुर्डे याच्याशी विवाह झालेला असताना ही बाब लपवून ठेवून तिचा सुनील ठाकरे याच्याशी विवाह लावला.

तसेच त्याच्याकडील ७० हजारांचे सोन्याचे दागिने करून घेतले. लग्नानंतर ललिता संसार न करता व काही न सांगता मुन्ना गांगुर्डे याच्यासोबत निघून गेली.

जाताना घरातून सोन्याचे दागिने व एक लाखाची रोकड घेऊन गेली. यासंबंधी सुनील हा धवळू अहिरम व मनोहर महिरम यांना विचारण्यास गेला असता दोघांनी सुनीलसह त्याचे काका व भावाला धक्काबुक्की केली.

शिवीगाळ करीत ठार करण्याची धमकी दिली. हा प्रकार ११ ते १६ मेदरम्यान घडला. या प्रकरणी शुक्रवारी (ता. २७) पिंपळनेर पोलिस ठाण्यात चौघांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला.