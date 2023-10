Nandurbar Crime News : शहाद्यात एकाच रात्री 3 ठिकाणी घरफोड्या; घरमालक आल्यावर होणार गुन्ह्याची नोंद

Nandurbar Crime News : येथील शिरूड चौफुलीनजीक असलेल्या शांतिवन वसाहतीत चोरट्यांनी बंद घराचे कुलूप व कडीकोयंडा तोडून घरफोडी केली.

ही बाब मंगळवारी (ता. ३) सकाळी शेजारी राहणाऱ्यांच्या लक्षात येताच त्यांनी पोलिस व घरमालक यांना माहिती दिली. घरफोडीत किती ऐवज गेला याबाबत घरमालक आल्यानंतरच समजणार आहे.(Burglary at 3 places in Shahada in one night nandurbar crime news)

येथील कृष्णकांत पवार परिवारासह शनिवारपासून सुरत येथे गेले असता चोरट्यांनी पुढच्या बाजूचा कडीकोयंडा तोडत घरात प्रवेश केला. घरातील व कपाटातील सामान अस्ताव्यस्त करत चोरट्यांनी किती मुद्देमाल लंपास केला हे समजू शकले नाही.

शिवाय याच परिसरातील रहिवासी कुलदीप पवार यांचेही घर बंद असल्याची संधी साधत चोरट्यांनी पाच पाच हजार रुपयांची रोकड व सोन्याचे दागिने असा ऐवज नेल्याचे समजते. तिसरे रहिवासी संजय वाघ नंदुरबार येथे बदली झाल्याने त्यांच्या बंद घराची खिडकी तोडून आत प्रवेश करून चोरट्यांनी ऐवज लंपास केल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

कैलास जगताप यांची घरासमोरील उभी केलेली मोटारसायकलदेखील चोरट्यांनी चोरून नेली. शांतिवन वसाहतीत चोरट्यांनी तीन ते चार ठिकाणी घरफोड्या केल्याने घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

विशेष म्हणजे या चोरट्यांनी घराच्या मुख्य दरवाजाला असलेले कुलूप तोडण्यासाठी चक्क कट्यारचा उपयोग केला असल्याचा अंदाज लावला जात आहे. घटनास्थळी पोलिस निरीक्षक शिवाजी बुधवंत यांनी भेट देऊन पाहणी केली. रात्री उशिरापर्यंत घरमालक आले नसल्याने अद्याप गुन्हा दाखल नाही.