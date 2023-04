Nandurbar Crime : घरफोडीचा गुन्हा अवघ्या 8 तासात उघड; अट्टल गुन्हेगार पोलिसांच्या ताब्यात

By

Nandurbar Crime News : सिंधी कॉलनीतील दोन लाख १८ हजार रुपयांची धाडसी घरफोडीच्या गुन्ह्यातील येथील उपनगर पोलिसांनी आठ तासातच तपासचक्र फिरवून संशयितास ताब्यात घेतले आहे. त्याच्याकडून मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. (Burglary case revealed in just 8 hours criminals in police custody Nandurbar Crime News)

गीता सचानंद गंगवाणी (वय-४० रा. जुनी सिंधी कॉलनी, प्लॉट नंबर- ई-४ ) यांच्या घरातील स्वयंपाक खोलीच्या बंद दरवाजा मंगळवारी (ता. २५) पहाटे चारच्या सुमारास अज्ञातांनी उघडून घरातील कपाटामधून २ लाख ३० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने, रोख रक्कम व एक मोबाईल चोरुन नेला. या प्रकरणी उपनगर पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

जिल्हा पोलिस अधीक्षक पी. आर. पाटील यांनी उपनगर पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दिनेश भदाणे यांना गुन्हा उघडकीस आणण्याचे निर्देश दिले. पोलिस अधीक्षक श्री. पाटील यांना नामे बुट्टा याने चोरी केलेली असून तो गिरीविहार गेट परिसरात फिरत असल्याची माहिती मिळाली.

माहिती त्यांनी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्री. भदाणे यांना दिली. श्री. भदाणे यांनी तत्काळ पथक तयार करून संशयितास गिरीविहार गेट परिसरातील एका ढाब्यातून ताब्यात घेतले. त्याने विशाल ऊर्फ बुट्टा विजयकुमार तलरेजा (वय-१९, रा. सिंधी कॉलनी, नंदुरबार ) असे सांगितले.

त्याच्या ताब्यातील ६० हजार ८०० रुपये रोख, १ लाख ५० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने, सात हजार रुपये किमतीचा मोबाईल असा एकूण २ लाख १८ हजार ४०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आलेला आहे.