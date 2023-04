Gram Panchayat Bypoll Election : जिल्ह्यात 47 ग्रामपंचायतींची पोटनिवडणूक; 61 रिक्त जागांसाठी लढत

By

Dhule Gram Panchayat By Election : राजीनामा, निधन, अनर्हता किंवा इतर अन्य कारणांमुळे ग्रामपंचायतीतील रिक्त झालेल्या जागांच्या, तसेच थेट सरपंचाच्या रिक्त जागांच्या(Dhule News) पोटनिवडणुकांसाठी पारंपरिक पद्धतीने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला.

यात नामनिर्देशन पत्रासोबत जातीचा दाखला व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे. (By elections of 47 gram panchayats for 61 vacancies dhule news)

जिल्ह्यातील ४७ ग्रामपंचायतींच्या ६१ सदस्य, तर दोन थेट सरपंच पदांचा निवडणुकीत समावेश आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यापासून निकालपर्यंत आचारसंहिता लागू राहील. या क्षेत्रातील मतदारांवर विपरीत प्रभाव टाकणारी कोणतीही कृती, घोषणा मंत्री, खासदार, आमदार व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांना करता येणार नाही, असे उपजिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील (प्रशासन) यांनी सांगितले.

निवडणुकीचा कार्यक्रम असा : तहसीलदारांनी निवडणुकीची नोटीस प्रसिद्ध करणे- मंगळवार (ता. १८), नामनिर्देशन पत्रे मागविणे व सादर करणे- २५ एप्रिल ते २ मे, सकाळी ११ ते दुपारी ३ (२९, ३० व १ ला सुटी वगळून), छाननी- ३ मे सकाळीपासून, माघारी- ८ मे दुपारी ३ पर्यंत. चिन्हांसह वैध उमेदवारांची यादी प्रसिद्धी- ८ मे दुपारी तीननंतर, मतदान- १८ मे सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० पर्यंत. मतमोजणी व निकाल- १९ मे. निवडणूक निकाल अधिसूचना प्रसिद्धी- २४ मे.