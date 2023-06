Dhule Crime : पिंपळनेर-नवापूर (ता. साक्री) रस्त्यावर फियाट कारमधून होणारी मद्यतस्करी पिंपळनेर पोलिसांनी मंगळवारी (ता. २०) सकाळी सातच्या सुमारास सापळा रचून रोखली.

एक लाखाची कार व ३५ हजारांचा देशी-विदेशी मद्यसाठा पोलिसांनी जप्त केला. (car worth lakhs and 35000 domestic and foreign liquor stocks were seized by police from fiat car dhule crime news)

पिंपळनेर-नवापूर रस्त्यावरून फियाट कार (एमएच ०५, एजे ७५७९)मधून देशी-विदेशी मद्याची अवैध वाहतूक होत असल्याची गुप्त माहिती पिंपळनेर पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्रीकृष्ण पारधी यांना मिळाली.

त्यानुसार पथकाने मंगळवारी सकाळी सहापासून उमरपाटा (ता. साक्री) गावाजवळ सापळा लावला. संशयित कारला अडवून तपासणी केली असता वाहनाच्या डिकीत देशी-विदेशी मद्यासह बिअरचा साठा आढळून आला.

त्यात १३ हजार ४४० रुपयांचे दारूचे चार बॉक्स, १५ हजार ३६० रुपयांचे विदेशी मद्याचे दोन बॉक्स, सहा हजार २४० रुपयांची बिअर आदी मद्यसाठा होता.

दरम्यान, पोलिसांनी या मद्यसाठ्यासह एक लाख रुपये किमतीची कार असा एकूण एक लाख ३५ हजार ४० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी चालक सूरज सुदाम वळवी (रा. वार्सा, ता. साक्री) यास ताब्यात घेतले. त्याच्यावर पिंपळनेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.