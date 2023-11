Dhule Crime News : धक्का लागल्याने चालकास मारहाण; 13 जणांवर गुन्हा दाखल

Dhule Crime News : शहरातील मामलेदार कचेरी समोर वाहनाचा लहान मुलाला धक्का लागल्याने जमावाने चालकास बेदम मारहाण करीत जखमी केले. तसेच कारची तोडफोड केली.

ही घटना शनिवारी मध्यरात्रीनंतर घडली. या प्रकरणी संशयित १३ जणांवर मंगळवारी गुन्हा नोंद करण्यात आला.( case has been registered against 13 people due to beating dhule crime news )

खलील शेख इकबाल शेख (वय ३७, रा. हजारखोली, धुळे) असे जखमी चालकाचे नाव आहे. तो त्याच्या ताब्यातील वाहन (एमएच १४, बीक्यू ०५६७) घेऊन जात होता. यादरम्यान या वाहनाचा मामलेदार कचेरीसमोर एका लहान मुलास धक्का लागला.

त्यावरून झालेल्या वादातून शफीक अहमद रफीक अहमद (रा. बोरसे कॉलनी, रोशन गादीसमोर, धुळे), इम्रान शेख शब्बीर (रा. अकबर चौक), मुज्जमील शेख जाकिर (रा. गल्ली नं. १, नगीना मशिदीजवळ), अहमद शेख इसरार ऊर्फ इल्या, अजीम शेख अजीज, अब्दुल अहम हफ्तेखार, हुजेफ इसरार अन्सारी, तौसिफ सऊद काझी, अहिरार शेख अबरार, मबील मोबीन अन्सारी (रा. नगीना मशीद, अकबर चौक), मुजादी शेख शाहिद हजाम (रा. भांडपुरा, देवपूर), शुरेम शेख रिजवान व सनी जम्मू कसई यांनी गर्दी करीत चालकास हाताबुक्क्यांनी मारहाण केली.