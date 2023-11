Dhule Crime News : अभियंत्यांकडील घरफोडीत दागदागिन्यांसह रोकड लंपास

By

Dhule Crime News : देवपूरमधील जीटीपी कॉलनीमधील जिल्हा परिषद अभियंत्यांच्या घरून चोरट्यांनी लाखोंचे दागिने व रोकड नेली. या प्रकरणी देवपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.

अभियंता प्रदीप अशोक मराठे हे उदयभान पाटील यांच्या घरात भाडेतत्त्वावर राहतात. (Cash stolen with jewelry in house burglary from Engineers dhule crime news )

ते दोन दिवसांपासून बाहेरगावी गेले होते. रात्री त्यांचे कुटुंबीय घरात झोपलेले असताना गुरुवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास चोरट्यांनी संरक्षण भिंतीवरून उडी मारत घराची मागची खिडकी तोडून प्रवेश केला.

नंतर कपाट फोडून त्यातील सोन्याची दहा ग्रॅम वजनाची मंगलपोत, सात ग्रॅमचे कानातले, सहा ग्रॅमची अंगठी व अंदाजे १७ हजार रुपयांची रोकड असा ऐवज नेला. शुक्रवारी सकाळी कुटुंबीयांना जाग आल्यानंतर त्यांना घरात चोरी झाल्याचे लक्षात आले.

अभियंता मराठे यांनी ही माहिती देवपूर पोलिसांना कळविली. नंतर पोलिस निरीक्षक सतीश घोटेकर, डॉग स्कॉडचे अधिकारी विनोद खरात, धनंजय मोरे, हवालदार मिलिंद सोनवणे, पंकज चव्हाण, प्रकाश भावसार, प्रशांत चौधरी यांनी घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली.