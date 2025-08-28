उत्तर महाराष्ट्र

Chalisgaon News : चाळीसगावात माजी नगरसेवक प्रभाकर चौधरींवर कोयत्याने हल्ला; नाशिकमध्ये उपचार सुरू

BJP ex-corporator attacked in Chalisgaon with sharp weapons : चाळीसगावात भाजपचे माजी नगरसेवक प्रभाकर चौधरी यांच्यावर कारमधून आलेल्या चौघांनी कोयत्याने वार करून प्राणघातक हल्ला केला; दरम्यान गिरणा नदीपात्रातून दोन तलवारी व कोयते जप्त करून पोलिस तपास करत आहेत.
Prabhakar Choudhary
Prabhakar Choudharysakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चाळीसगाव: शहरातील मुख्य रस्त्यावर भाजपचे माजी नगरसेवक प्रभाकर चौधरी यांच्यावर मंगळवारी (ता. २६) रात्री अकराच्या सुमारास चौघांनी प्राणघातक हल्ला केला. मारेकऱ्यांनी चौधरी यांच्या चेहऱ्यावर, छातीवर कोयत्याने वार केले. धारदार हत्याराने त्यांच्या उजव्या हाताचा पंजा कापला. त्यामुळे गंभीर जखमी झालेल्या चौधरींवर सध्या नाशिक येथे उपचार सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Bjp
police
crime
maharashtra
Hospital
attack
chalisgaon
girna river
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com