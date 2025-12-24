उत्तर महाराष्ट्र

Chalisgaon Crime : नात्याला काळीमा! पोटच्या मुलाचा वृद्ध आई-वडिलांना जिवानिशी मारण्याचा प्रयत्न; नाशिकमधून मुसक्या आवळल्या

Shocking Assault: Son Attempts to Murder Elderly Parents in Chalisgaon : चाळीसगाव तालुक्यातील हिरापूर येथे वृद्ध आईवडिलांवर मारहाण व जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मुलाविरुद्ध ग्रामीण पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
चाळीसगाव: जन्मदात्या वृद्ध आईवडिलांना मुलाने मारहाण करून जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न तालुक्यातील हिरापूर येथे शनिवारी (ता. २०) झाला. याबाबत ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होताच पोलिसांनी मारहाण करणारा हेमंत लहू काळे (रा. जुना आडगाव नाका, नाशिक) याला नाशिकमधून अटक केली. मात्र, मारहाणीचे कारण समजून आले नाही.

