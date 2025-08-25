Chhagan Bhujbal : मराठा समाज ओबीसीत येऊ शकत नाही; छगन भुजबळांचा स्पष्ट इशारा

चाळीसगाव: संपूर्ण देशात ३७४ जाती आहेत आणि ५४ टक्के आरक्षण सरकारने दिले आहे. तुम्ही वेगळे आरक्षण घ्या, मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला वेगळे दहा टक्के आरक्षण दिले आहे. ते आम्ही सर्व जण वाचवू. मात्र, या गर्दीत तुम्ही आला, तर तुम्हाला काहीच मिळणार नाही आणि आम्हालादेखील अडचण निर्माण होईल. .सर्वोच्च न्यायालयानेही ८० पानांचा निकाल दिला असून, मराठा समाज ओबीसीत येऊ शकत नाही. या पलीकडे महाराष्ट्र सरकार जाऊ शकत नाही. तरीही कोणी उगाचच काही करीत असेल, तर ओबीसी समाजही मोठ्या प्रमाणात जागरूक आहे. त्यामुळे योग्य वेळी योग्य उत्तरदेखील दिले जाईल, असा इशारा ‘ओबीसी’ नेते तथा राज्याचे अन्न व पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी रविवारी (ता. २४) येथे दिला. मंत्री छगन भुजबळ महात्मा जोतिराव फुले व सावित्रीबाई यांच्या स्मारकाच्या लोकार्पणनिमित्त शहरात आले होते. .शासकीय विश्रामगृहावर त्यांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. संपूर्ण राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजत आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांनी वेळोवेळी उपोषणाचे हत्यार उपसले असून, राज्य सरकारला नाकीनऊ आणले आहेत. आता पुन्हा जरांगे-पाटील उपोषणाच्या तयारीत आहे. यावर छगन भुजबळ यांनी सांगितले, की उपोषणाचा अधिकार हा सर्वांचाच आहे. प्रत्येकाला स्वातंत्र्य असल्याने कोणी काय करावे व काय करू नये, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे..संपूर्ण राज्यात बोगस शालार्थ आयडीची ‘एसआयटी’ चौकशी सुरू असून, दोषींवर कारवाई होऊ शकते का? या प्रश्नावर मंत्री भुजबळ म्हणाले, की यात जे कोणी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर नक्कीच कारवाई केली जाईल. राज्यात २६ लाख ६४ हजार बोगस लाडक्या बहिणी दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात आढळून आल्याचे मंत्री भुजबळ यांना पत्रकारांनी सांगितल्यानंतर ज्या भगिनी नियमात बसत नाहीत, त्यांनी स्वतःहून त्यांची नावे काढून घ्यावीत आणि सरकारनेही त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई करू नये व कोणतीही वसुली करू नये. .मात्र, पुरुषांनी या योजनेचा फायदा घेतला असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल व ते शिक्षेस पात्र असतील, असे त्यांनी सांगितले. लोकशाहीत सर्वांना आपली मते मांडण्याचा अधिकार आहे. निवडणूक लागण्यापूर्वी मतदारयाद्या तपासून घेणे हे आपले काम आहे. त्यावर तोंडी तक्रार न करता हरकती घेतल्या पाहिजे, असेही एका प्रश्नाच्या उत्तरात मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले..MP Dhananjay Mahadik: कोल्हापूरच्या विकासाआड काही विघ्नसंतोषी मंडळी: खासदार धनंजय महाडिक; हद्दवाढ, शक्तिपीठ होणारच.सरकारने बंधने लादू नयेखासदार सुप्रिया सुळे यांनी ‘माझ्या विठुरायाला मटण खाल्लेले चालते, आम्ही आमच्या पैशांनी मटण खातो. यावर सरकारला काय अडचण’, असे सांगितले. त्यावर मंत्री भुजबळ म्हणाले, की माझे स्वतःचेही हेच मत आहे. सरकारने हे ठरवू नये, की कोणी काय खावे?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.