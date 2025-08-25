उत्तर महाराष्ट्र

Chhagan Bhujbal : मराठा समाज ओबीसीत येऊ शकत नाही; छगन भुजबळांचा स्पष्ट इशारा

Bhujbal’s warning on Maratha reservation issue : ओबीसी नेते तथा राज्याचे अन्न व पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी चाळीसगाव येथे माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना मराठा आरक्षणावर आपली भूमिका स्पष्ट केली.
Chhagan Bhujbal
Chhagan Bhujbalsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चाळीसगाव: संपूर्ण देशात ३७४ जाती आहेत आणि ५४ टक्के आरक्षण सरकारने दिले आहे. तुम्ही वेगळे आरक्षण घ्या, मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला वेगळे दहा टक्के आरक्षण दिले आहे. ते आम्ही सर्व जण वाचवू. मात्र, या गर्दीत तुम्ही आला, तर तुम्हाला काहीच मिळणार नाही आणि आम्हालादेखील अडचण निर्माण होईल.

Loading content, please wait...
maharashtra
political
chalisgaon
OBC
OBC reservation case
uttar maharashtra
chhagan bhujbal
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com