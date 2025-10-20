उत्तर महाराष्ट्र

Marriage Fraud : लग्नानंतर काही मिनिटांतच वधू भूर्रर्र...; नाशिकच्या शेतकरी तरुणाला चार लाखांना गंडवले, काही क्षणांत स्वप्नांचा झाला चुराडा

Bride Escapes in White Car After Court Marriage : छत्रपती संभाजीनगर येथे कोर्ट मॅरेजनंतर नववधूने सिनेस्टाइलने पांढऱ्या कारमधून पलायन केले. शेतकरी तरुणाची फसवणूक झाली. सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.
Marriage Fraud

Marriage Fraud

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : मुलगी पाहिली, पसंत पडली. शेतकरी तरुणाचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. कोर्ट मॅरेज करायचे ठरले. ठरल्यानुसार रक्कम देऊन कोर्ट मॅरेजही (Marriage Fraud) केले. यानंतर शहराबाहेर पडताच चहा पिण्यासाठी थांबले. तेवढ्यात सिनेस्टाइलने पांढऱ्या रंगाची कार आली आणि नववधू त्याच्या हाताला झटका देऊन त्या कारने निघून गेली. काही क्षणांतच शेतकरी तरुणाच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला.

Loading content, please wait...
Farmer
Court
police case
marriage ceremony
crime marathi news
Chhatrapati Sambhajinagar
illegal second marriage

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com