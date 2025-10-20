Marriage Fraud : लग्नानंतर काही मिनिटांतच वधू भूर्रर्र...; नाशिकच्या शेतकरी तरुणाला चार लाखांना गंडवले, काही क्षणांत स्वप्नांचा झाला चुराडा

छत्रपती संभाजीनगर : मुलगी पाहिली, पसंत पडली. शेतकरी तरुणाचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. कोर्ट मॅरेज करायचे ठरले. ठरल्यानुसार रक्कम देऊन कोर्ट मॅरेजही (Marriage Fraud) केले. यानंतर शहराबाहेर पडताच चहा पिण्यासाठी थांबले. तेवढ्यात सिनेस्टाइलने पांढऱ्या रंगाची कार आली आणि नववधू त्याच्या हाताला झटका देऊन त्या कारने निघून गेली. काही क्षणांतच शेतकरी तरुणाच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला..ही घटना शहरात २४ सप्टेंबरला घडली. प्रकरणी शनिवारी (ता. १८) सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. ज्योती राजू गायकवाड (रा. हर्षनगर,) नवरी मुलगी माया मधुकर शिंदे (वय २०, दुसरबीड, ता. सिंदखेडराजा, जि. बुलडाणा), सविता मधुकर शिंदे अशी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयित आरोपींची नावे आहेत. प्रकरणी अशोक दगू पानसरे (वय ४५, रा. निमगाव, ता. सिन्नर, जि. नाशिक) यांनी तक्रार दिली. त्यानुसार ते पत्नी आणि दोन मुलांसह निमगाव येथे राहतात..शेती करून ते कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागवतात. त्यांच्या शेतात मजूर असलेली सीमा निमोने (वय ३५, रा. निफाड) ही नियमित कामाला यायची. तिच्या माध्यमातून हे स्थळ ठरले. पसंतीनंतर मुलीची मावशी ज्योती मिसाळ (रा. एन-६, सिडको) हिचा नंबर दिला. मुलगी बघण्यासाठी २३ सप्टेंबरला पानसरे पत्नी सुरेखा आणि काही नातलगांसह एन-६ मध्ये आले. तेथे ज्योती यांच्या घरी नवरी मुलगी माया मधुकर शिंदे होती. मुलीची आई सविता आणि मुलगी या बुलडाणा येथील रहिवासी असून, तिच्या वडिलांचे दोन-तीन वर्षांपूर्वी निधन झालेले आहे, असे सांगण्यात आले..आई सवितावर हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. त्यामुळे तिच्या दवाखान्याचे १ लाख ८० हजार रुपये बिल द्यायचे आणि मुलीच्या अंगावर दागिने घालायचे, अशी अट यावेळी ठरली. रजिस्टर कोर्ट मॅरेज करण्याचे ठरले. २४ सप्टेंबरला व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर लग्नही झाले. यानंतर कारमध्ये बसून मुलीसोबत सर्वजण आपल्या गावी निघाले. बाबा पेट्रोल पंपापासून दहा किलोमीटर दूर चहा पिण्यासाठी गाडी थांबली. तेवढ्यात एक विनाक्रमांकाची स्कॉर्पिओ आली आणि मुलगी हाताला झटका देऊन या कारमध्ये बसून निघून गेली. फसवणूक झाल्याचे वराकडील मंडळींच्या लक्षात आले. परंतु, कोर्टाजवळ आल्यानंतर वकिलाने तक्रारीचा सल्ला दिला. त्यामुळे बदनामीच्या भीतीने पानसरे घरी निघून गेले..खोट्या नावाचा वापरकोपरगाव पोलिस ठाण्यात गेल्यानंतर ज्योती मिसाळचे खरे नाव ज्योती राजू गायकवाड (रा. हर्षनगर) असल्याचे समोर आले. हे कळाल्यानंतर पानसरे यांना आणखी एक धक्का बसला. आपल्याला कशाप्रकारे गंडविण्यात आले हे त्यांच्या लक्षात आले..तरुणांना फसविणारी 'माया'ची टोळीया घटनेनंतर काही दिवसांनी कोपरगाव (जि. अहिल्यानगर) येथे लग्नाचे आमिष दाखवून फसवणूक करणारी टोळी पकडल्याचे समजले. ते कोपरगाव पोलिस ठाण्यात गेले. तिथे पाहिल्यानंतर त्यांच्या मुलाचा विवाह करून देणारी ज्योती मिसाळ, नवरी मुलगी माया शिंदे यांना पोलिसांनी पकडल्याचे दिसले. यानंतर त्यांनी थेट सिडको पोलिस ठाणे गाठत संबंधितांच्या विरुद्ध खोटे लग्न करून रोख व सोन्याचे दागिने असे मिळून ३ लाख ८० हजारांची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.