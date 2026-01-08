उत्तर महाराष्ट्र

Crime News : शिंदखेडा तालुक्यात धुमश्‍चक्री! पोलिसांत तक्रार केल्याच्या रागातून सख्ख्या भावावर जीवघेणा हल्ला

Violent Clash Erupts in Varzadi Village : शिंदखेडा तालुक्यातील वरझडी येथे दोन गटांत झालेल्या तुफान हाणामारीनंतर पोलिसांनी कारवाई करत संशयितांना अटक केली. या घटनेत गंभीर जखमी झालेल्यांवर उपचार सुरू असून गावात तणावपूर्ण शांतता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
चिमठाणे: वरझडी (ता. शिंदखेडा) गावात जुन्या भांडणाच्या रागातून मंगळवारी (ता. ६) सकाळी दहा ते साडेदहाच्या सुमारास दोन गटांत धुमश्‍चक्री झाली. या प्रकरणी दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात शिंदखेडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी एका गटातील गुन्ह्यात नऊ पैकी सात संशयितांना अटक केली. दोन संशयित फरारी झाले आहेत. त्या संशयितांना बुधवारी (ता. ७) शिंदखेडा न्यायालयात हजर केले असता, शुक्रवार (ता. ९)पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

