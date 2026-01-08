चिमठाणे: वरझडी (ता. शिंदखेडा) गावात जुन्या भांडणाच्या रागातून मंगळवारी (ता. ६) सकाळी दहा ते साडेदहाच्या सुमारास दोन गटांत धुमश्चक्री झाली. या प्रकरणी दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात शिंदखेडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी एका गटातील गुन्ह्यात नऊ पैकी सात संशयितांना अटक केली. दोन संशयित फरारी झाले आहेत. त्या संशयितांना बुधवारी (ता. ७) शिंदखेडा न्यायालयात हजर केले असता, शुक्रवार (ता. ९)पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. .सोमवारी (ता. ५) झालेल्या भांडणाबाबत फिर्यादीचे भाऊ शरद रतिलाल बैसाणे यांनी पोलिसांत तक्रार दिल्याचा राग मनात धरून संशयित समाधान राजेंद्र बैसाणे, आकाश संजय बैसाणे, राम बैसाणे, राज टिकाराम बैसाणे, सुभाष पानपाटील, गोपाळ पानपाटील, आकाश पानपाटील, वंदना संजय बैसाणे व समाधान बैसाणे याचा शालक, त्यांच्यासोबत चार ते पाच जणांनी लोखंडी रॉड, कुऱ्हाड, लाकडी शिंगाडे व तलवार घेऊन फिर्यादी सतीश रतिलाल बैसाणे (वय २५) याच्यावर हल्ला केला..सतीश बैसाणे यांना लोखंडी रॉडने मारहाण करून दुखापत करण्यात आली. त्यांच्या आजी भिमकोरबाई बैसाणे यांना सुभाष पानपाटील याने मारहाण केली, तर संजय बैसाणे व राजेंद्र बैसाणे यांनी त्यांना उचलून फेकल्यामुळे त्यांच्या कमरेस गंभीर दुखापत झाली. इतरांनी फिर्यादी व दुखापतग्रस्त साक्षीदारांना शिवीगाळ व मारहाण केली. या प्रकरणी शिंदखेडा पोलिसांनी सात संशयितांना अटक केली असून, राजेंद्र बैसाणे व वंदना बैसाणे फरारी आहेत. सहाय्यक निरीक्षक दीपक ढोके तपास करीत आहेत..Latur Accident : दुचाकी झाडावर आदळून आरोग्य निरीक्षकाचा अपघाती मृत्यू.महिलेला मारहाणमारहाणीबाबत वंदना संजय बैसाणे (वय ४२) यांनीही शिंदखेडा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. मंगळवारी सकाळी घरासमोर वंदना बैसाणे कपडे धुण्यास बसलेल्या असताना शरद बैसाणे व सतीश बैसाणे यांनी जुन्या भांडणावरून त्यांच्यावर व त्यांचे पती संजय बैसाणे यांना मारहाण केली. शरद बैसाणे याने दुचाकीची चैन डोक्यात मारल्याने वंदना बैसाणे जखमी झाल्या. सतीश बैसाणे याने संजय बैसाणे यांना मारहाण केली. शरद बैसाणे व रतिलाल बैसाणे यांनी लाकडी दांडक्याने मारहाण करून संजय यांना दुखापत केली. हवालदार प्रशांत पवार तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.