Dhule News : पाण्यावाचून हाल; विहिरीचे पाणी पूर्ववत करा; मोराणेतील नागरिकांची आयुक्तांकडे मागणी

Dhule News : महापालिका हद्दीतील मोराणे (प्र.ल.) येथील विहिरीवरील पाणीपुरवठा बंद करून हनुमान टेकडी जलकुंभावरून पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे पुरेसे पाणी मिळत नाही. परिणामी मोराणेतील नागरिकांसह जनावरांचे हाल होत आहेत.

याबाबत संताप व्यक्त करत महापालिकेतर्फे पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत विहिरीवरून पाणीपुरवठा पूर्ववत करावा, अशी मागणी तेथील नागरिकांनी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासकांकडे केली. (Citizens demanded that municipal commissioners and should restore water supply from wells until sufficient water is not made available dhule news)